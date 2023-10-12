Университет третьего возраста и 8 кружков. Узнали, какие занятия для пенсионеров есть в борисовском центре соцобслуживания

Не стареть душой – главное правило пожилого поколения. Люди элегантного возраста пишут картины, зажигают на танцах, не забывают и про спорт, дают фору молодым. Какие возможности созданы в Минской области для занятий на заслуженном отдыхе, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Уже почти 20 лет в территориальном центре соцобслуживания населения Борисовского района дарят свою любовь и заботу тем, кто в этом остро нуждается. Люди с инвалидностью, пенсионеры и одинокие граждане – без внимания не остается никто. Внучатый племянник Якуба Коласа преподает историю в центре соцобслуживания – читайте далее.

Татьяна Чуйкова, заместитель директора Территориального центра социального обслуживания населения Борисовского района:

Наш центр самый крупный в республике. Штатная численность составляет 380 человек. И основная работа нацелена на пожилых граждан и инвалидов. Люди с нестареющей душой здесь с одной целью – найти для себя что-то новое. Будь это друг, необычное хобби или даже дело жизни. Татьяна Чуйкова:

Восемь кружков – они занимаются ежедневно. У нас также есть университет третьего возраста, который занимается по трем факультетам – финансовая грамотность, психология и английский язык. В кружках граждане имеют возможность обучаться йоге, скандинавской ходьбе, физической культуре в соответствии с возрастом. Также у нас есть волонтерские клубы.

На занятиях по психологии расскажут, как правильно выстраивать общение, находить ответы и разбираться в людях. Среди посетителей есть те, кто уже перешагнул 90-летний рубеж. Лекции по английскому – тоже популярное направление. Изучать языки модно и важно что в школе, что на пенсии.

А более 20 женщин нашли свою отдушину в творчестве и посещают творческий клуб «Наши традиции» – участвуют в концертах и просто поют для себя. Отслужила 20 лет в армии, была в горячих точках, а теперь преподает йогу. Пообщались с инструктором – подробности.

Не забывают в центре и про важные жизненные аспекты. К примеру, безопасность, мошенничество. Часто под прицелом у преступников пожилые люди, поэтому в центре часто проходят бесплатные юридические консультации. Влада Родовская, корреспондент:

Есть фраза, что люди не стареют душой. Как вы считаете, это правда?