В Минске прошёл II Форум IT-Академграда. Какие разработки представили?

Новости Беларуси. Первый белорусскоязычный голосовой помощник Алесь, эффективная охрана природы, надежная защита от стихийных бедствий. В Академии наук стартовал II Форум IT-Академграда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские исследователи представили более сотни значимых разработок в области искусственного интеллекта и робототехники. Самые интересные проекты – в материале Дарьи Седун.

Меня зовут Мироша, робот. Приветствую вас на выставке инновационных разработок.

Мироша – проект Брестского технического университета. Вот уже несколько месяцев добродушный робот успешно проводит экскурсии в местном краеведческом музее. Над его созданием студенты работали несколько лет. Сегодня представляют свою разработку на II Форуме IT-Академграда.

Дарья Курилюк, маркетолог научно-исследовательской части Брестского государственного технического университета:

Студенты, начиная с первых курсов, приходят и уже осуществляют свои какие-то идеи. То есть любой полет фантазий – университет максимально их поддерживает в этом. Но лаборатория занимается не только студенческими проектами, а также проектами для реального сектора экономики.

Рядом с Мирошей еще около сотни разработок. Среди участников не только студенты, но и опытные разработчики со всей страны. Финансы, производство, военная отрасль – сфера применения искусственного интеллекта практически безгранична.

Дарья Седун, корреспондент:

Один из главных трендов последних лет – внедрение ИИ-систем в медицину. Конечно, робот врача не заменит, а вот значительно повысить эффективность и качество медпомощи – легко. От земледелия до здравоохранения – белорусские разработки в области ИИ презентуют в Минске.

Именно в этом многие специалисты видят главную задачу, которая стоит перед ИИ-системами: оптимизация процессов. А еще – глубокий анализ и прогнозирование. Все-таки компьютер может обрабатывать просто невероятные объемы данных. Незаменимы такие умения и для сферы природоохраны.

Еще одно любопытное открытие года – белорусскоязычный помощник Алесь. В его лексиконе более 10 тысяч предложений, а еще – много интересных фактов о Беларуси. В Минске показали полностью белорусскоязычного голосового помощника. Подробнее.

В 2023 году выставка проходит в преддверии юбилея Академии наук: в этом году ей 95. К знаменательной дате подходят с достойными результатами. IT-бренды из Беларуси знают во всем мире.

Александр Шумилин, академик-секретарь отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси:

Мы приняли с прошлого года решение в канун дня рождения Академии наук проводить такую не только выставку, но и конференцию по искусственному интеллекту. Сегодня это самые прорывные технологии.