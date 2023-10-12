Отслужила 20 лет в армии, была в горячих точках, а теперь преподаёт йогу. Пообщались с инструктором

Не стареть душой – главное правило пожилого поколения. Люди элегантного возраста пишут картины, зажигают на танцах, не забывают и про спорт, дают фору молодым. Какие возможности созданы в Минской области для занятий на заслуженном отдыхе, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

О том, что люди здесь предпочитают активно проводить время, говорит количество посетителей. Даже сейчас по расписанию занятие йоги. Управляет всем Люция Шматова. Кто бы мог представить, что она отслужила в армии 20 лет, была в горячих точках. Вспоминает, непростая жизнь, но стальной стержень внутри помог со всем справиться. После пенсии искала себя и по стечению жизненных обстоятельств познакомилась с йогой. Теперь делится секретами молодости со своими подопечными и преподает эту древнюю практику.

Люция Шматова, инструктор Территориального центра социального обслуживания населения Борисовского района:

Я вначале проводила здесь занятия как волонтер. Было много желающих, которые в возрасте. И мне предложили поработать здесь официально. Так я попала в наш центр.

– Чтобы преподавать йогу, нужны знания. Как сложилось, что именно это направление вы преподаете?

– Я в йоге уже 17 лет. Я учитель по йоге. Обучение проходило в Индии, Бангалоре. Я дипломированный йог, проводила занятия не только в Беларуси.