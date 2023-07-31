Победили среди 350 участников! Белорусы привезли 4 медали с олимпиады по химии Цюрихе

Новости Беларуси. Очередное доказательство тому, что наша молодежь показывает высокие результаты и прославляет страну на международных площадках. Белоруска успешно выступила на олимпиаде по химии в Цюрихе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ». За победу сражались почти три с половиной сотни учащихся из 87 стран мира. Наша команда завоевала четыре медали. Серебро в копилку принесла Ангелина Штыцко из 5-й гимназии Минска. В чем секрет ее успеха? Узнала Алина Мычко.

Добавляем азотную кислоту, и вся эта прелесть становится синей. Любовь к этой науке – настоящая химия. Именно так можно описать увлечение Антонины. Ее не пугают ни громоздкие формулы, ни сложные реакции. К победе на олимпиаде вели долгие три года подготовки. В ход шло все: в первую очередь – школьные учебники, за ними – вузовские. Прогнать пришлось и задания прошлых лет. В олимпиаде самым сложным, вспоминает, была практическая часть.

Антонина Штыцко:

Времени было мало. Не успели досчитать. И то, в зависимости от того, сколько индикатора насыплешь, мог получаться разный результат. Кто-то насыпал мало индикатора, получился завышенный результат, причем прилично – где-то раза в два. А кто-то насыпал довольно-таки много, и получился результат, который нужен. А кто говорил, что нужно много индикатора сыпать?

Цюрих встретил Антонину дружелюбно. Главное, что она оттуда увезла, – новые знакомства с единомышленниками. Япония, Филиппины, Китай, Австралия – им не помешал даже языковой барьер. Девушка уверена, что такое дружеское знакомство станет отличным подспорьем в будущей карьере.

Алина Мычко, корреспондент:

Поступать Антонина планирует здесь же, в Беларуси. Победа на олимпиаде – ее проходной билет на химический факультет БГУ. Там планирует осваивать специальность «Фундаментальная химия», чтобы в будущем посвятить свою жизнь науке. Из года в год наши школьники показывают высокие результаты на международных состязаниях. Их успехи уже успели заметить зарубежные коллеги. Наше образование ценят очень высоко и едут поступать в Беларусь. В последние годы количество иностранных студентов заметно выросло. Сейчас это свыше 33 тысяч человек из 100 стран мира.

Елена Соловьева, учитель химии гимназии № 5 Минска:

Наши выпускники действительно очень высокого уровня. Это не голословно. Наших выпускников можно увидеть в разных странах: и Россия, и Германия, и Чехия, и Польша. И везде они одни из лучших. Потому что они приходят, они общаются, и переписываемся, и они навещают.