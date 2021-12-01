«По всем учреждениям образования проходит сбор средств». Как гродненские студенты и педагоги помогают беженцам?

Новости Беларуси. Сотни беженцев остаются на границе у пункта пропуска «Брузги», рассчитывая на положительную реакцию Евросоюза в предоставлении гуманитарного коридора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, ждать готовы не все. Увидев истинное лицо европейской демократии, испытав на себе прелести польского гостеприимства, многие возвращаются на родину.
На 2 декабря запланирован рейс в Ирак по эвакуации беженцев – подробности здесь.
Уже более трех недель белорусы оказывают поддержку попавшим в ловушку беженцам. С наступлением первых холодов люди особенно нуждаются в теплой одежде. В транспортно-логистический центр, где временно размещены иностранцы, поступило более 110 тонн гуманитарной помощи. 30 ноября здесь появился стационарный медицинский пункт.
Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:
На протяжении уже трех недель здесь работают волонтеры учреждений образования. Это и педагоги, и учащиеся. Это опыт, воспитательная работа в том числе. Наши дети видят ситуацию, в которую может попасть человек, который остался без родины, без государства и которому нужна помощь со стороны других стран. По всем учреждениям образования проходит сбор помощи, сбор средств, благотворительная помощь собирается, чтобы доставить на границу. И это далеко не только продукты питания. Мы увидели в первые дни, что дети нуждаются в игрушках, канцелярских принадлежностях, банально в карандашах, фломастерах, бумаге для рисования, чтобы организовать досуг на базе торгово-логистического центра.
Белорусский союз женщин: «В течение 2 дней обеспечим и мужское население беженцев тёплой обувью» – читайте далее.