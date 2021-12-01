«По всем учреждениям образования проходит сбор средств». Как гродненские студенты и педагоги помогают беженцам?

Новости Беларуси. Сотни беженцев остаются на границе у пункта пропуска «Брузги», рассчитывая на положительную реакцию Евросоюза в предоставлении гуманитарного коридора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, ждать готовы не все. Увидев истинное лицо европейской демократии, испытав на себе прелести польского гостеприимства, многие возвращаются на родину.

Уже более трех недель белорусы оказывают поддержку попавшим в ловушку беженцам. С наступлением первых холодов люди особенно нуждаются в теплой одежде. В транспортно-логистический центр, где временно размещены иностранцы, поступило более 110 тонн гуманитарной помощи. 30 ноября здесь появился стационарный медицинский пункт.

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:

На протяжении уже трех недель здесь работают волонтеры учреждений образования. Это и педагоги, и учащиеся. Это опыт, воспитательная работа в том числе. Наши дети видят ситуацию, в которую может попасть человек, который остался без родины, без государства и которому нужна помощь со стороны других стран. По всем учреждениям образования проходит сбор помощи, сбор средств, благотворительная помощь собирается, чтобы доставить на границу. И это далеко не только продукты питания. Мы увидели в первые дни, что дети нуждаются в игрушках, канцелярских принадлежностях, банально в карандашах, фломастерах, бумаге для рисования, чтобы организовать досуг на базе торгово-логистического центра.