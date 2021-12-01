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Возвели пьедестал и установили новый мемориал. В деревне Швабы благоустраивают воинские захоронения

01 декабря 2021 14:50
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Новости Беларуси. В деревне Швабы Логойского района благоустраивают воинские захоронения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Возвели пьедестал и установили новый мемориал. В деревне Швабы благоустраивают воинские захоронения-1

По прошествии времени корни деревьев нарушили устойчивость памятника, посвященного погибшим солдатам в годы Великой Отечественной войны. Монумент уже давно нуждался в реконструкции. Ограждение также было в плохом состоянии. Здесь удалили деревья, возвели пьедестал и установили новый мемориал с указанием имен погибших.  

Возвели пьедестал и установили новый мемориал. В деревне Швабы благоустраивают воинские захоронения-4

Людмила Тупик, председатель Швабского сельисполкома:  
Здесь находились памятники. Они были простого формата: погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1944 годов. Есть архивные записи всех погибших участников военных действий, которые проходили именно здесь, на нашей земле. Нанесли на воинское захоронение именно фамилию, имя, отчество и дату рождения этих погибших солдат.  

Возвели пьедестал и установили новый мемориал. В деревне Швабы благоустраивают воинские захоронения-7

В благоустройстве памятных мест активное участие принимают сами жители населенных пунктов, дети и молодежь. Уже сейчас намечен фронт работ на 2022 год. Определены места воинских захоронений, где в первую очередь начнут благоустройство.  

# Великая Отечественная война # общество # Людмила Тупик # Фотофакт

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