Возвели пьедестал и установили новый мемориал. В деревне Швабы благоустраивают воинские захоронения

Новости Беларуси. В деревне Швабы Логойского района благоустраивают воинские захоронения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По прошествии времени корни деревьев нарушили устойчивость памятника, посвященного погибшим солдатам в годы Великой Отечественной войны. Монумент уже давно нуждался в реконструкции. Ограждение также было в плохом состоянии. Здесь удалили деревья, возвели пьедестал и установили новый мемориал с указанием имен погибших.

Людмила Тупик, председатель Швабского сельисполкома:

Здесь находились памятники. Они были простого формата: погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1944 годов. Есть архивные записи всех погибших участников военных действий, которые проходили именно здесь, на нашей земле. Нанесли на воинское захоронение именно фамилию, имя, отчество и дату рождения этих погибших солдат.