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«Оставлял оскорбительные комментарии по смерти десантников». За что задержан сотрудник EPAM?

01 декабря 2021 14:55
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Новости Беларуси. Белорусская милиция задержала 11 человек за циничные комментарии о погибших на учениях под Гродно российских десантниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего МВД установлено более 50 человек, которые в различных мессенджерах и социальных сетях размещали оскорбительные высказывания в связи с гибелью военнослужащих. Известно, что комментаторы являлись подписчиками экстремистских Telegram-каналов. Некоторые выехали за пределы страны и, находясь в США, Польше и Литве, продолжают писать циничные высказывания.

«Оставлял оскорбительные комментарии по смерти десантников». За что задержан сотрудник EPAM?-1

Не остались незамеченными высказывания и еще одного комментатора. Задержанный работал в компании EPAM, а теперь вынужден сотрудничать с правоохранителями. Публичные оскорбительные слова относительно трагически погибших десантников – не единственное, чем молодой человек привлек внимание сотрудников МВД.

«Оставлял оскорбительные комментарии по смерти десантников». За что задержан сотрудник EPAM?-4

Принимал участие в массовых беспорядках, митингах, подписан на ряд Telegram-каналов [признанных в Беларуси экстремистскими – прим. ред]. Оставлял оскорбительные комментарии по смерти десантников и предоставлял информацию экстремистским Telegram-каналам, о чем, конечно, сожалею.

За циничные комментарии о погибших под Гродно российских десантниках задержаны 11 человек. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Читайте здесь.

# Интернет # общество # Вячеслав Орловский # Фотофакт

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