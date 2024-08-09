Лётчик-космонавт Ковалёнок родом из Крупского района. Рассказываем о знаменитых уроженцах

Еще 100 лет назад Крупский район только начинал свою большую историю. С фабрик, промышленных предприятий и артелей. Сейчас это динамично развивающийся регион. Совершенствуется инфраструктура, открываются социальные объекты, строится жилье. Город стал больше, технологичнее, краше. О вехах его развития рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Родом из Крупщины много талантов. Екатерина Карстен – двукратная олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира по гребле на байдарках. Поэты: Василий Зуенок, Михаил Калачинский, Иван Титовец. Уроженцы этой земли и 11 героевСоветского Союза, в том числе всемирно известный летчик-космонавт Владимир Коваленок.

Анастасия Гайдук, научный сотрудник Крупского историко-краеведческого музея: Мы гордимся нашим летчиком-космонавтом, нашим земляком Владимиром Коваленком. Он родом из деревни Белое, часто к нам приезжает, даже был в прошлом году. У нас целая экспозиция посвящена Владимиру Васильевичу. Там есть питание космонавтов образца 1980-х, его летный скафандр, тренировочный костюм, в котором Владимир Васильевич был в космосе.

Владимир Васильевич трижды летал в космос, первый полет, к сожалению, был не совсем удачный, не получилось состыковаться с основной станцией, но два остальных полета были удачными и продолжительными.

Сейчас Крупский район – это 22 тысячи населения. Локомотив экономики региона, как и 100 лет назад, по-прежнему – сельское хозяйство. Здесь выращивают картофель, зерно, лен, занимаются животноводством. Свою любовь к району и привязанность к дому люди передают через работу на земле и ее дары.