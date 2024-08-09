В Крупской ЦРБ модернизировали эндоскопическое отделение. Врач рассказал о новшествах

Еще 100 лет назад Крупский район только начинал свою большую историю. С фабрик, промышленных предприятий и артелей. Сейчас это динамично развивающийся регион. Совершенствуется инфраструктура, открываются социальные объекты, строится жилье. Город стал больше, технологичнее, краше. О вехах его развития рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Не стоит на месте и качество оказания медицинских услуг. Неделю назад в Крупской центральной районной больнице модернизировали эндоскопическое отделение. Под него отвели новые помещения, закупили современное оборудование, отвечающее всем стандартам. Подготовили кабинеты врача, отдыха пациентов и медперсонала, а также манипуляционные.

Геннадий Павлюкевич, заведующий хирургическим отделением Крупской центральной районной больницы:

У нас сейчас два врача-эндоскописта, можно работать в две смены, из ограничений уже только противопоказания к обследованию. Это возможность записи процедуры, возможность обучения другого врача, показать специалистам патологию кишечника, можно записывать, посмотреть несколько раз, подробно разбирать эту процедуру с другими врачами. Это целое отделение, большое помещение, много комнат.

Колоноскопия с анестезиологическим пособием теперь позволит обслуживаться здесь, в отделении, а не наматывать километры в столицу на платные процедуры. Тем более очередь небольшая – полторы-две недели ожидания. Но при необходимости обслуживают экстренно.