Предоставляют жильё под ключ. Вот как в Крупском районе помогают обустраиваться молодым специалистам

Еще 100 лет назад Крупский район только начинал свою большую историю. С фабрик, промышленных предприятий и артелей. Сейчас это динамично развивающийся регион. Совершенствуется инфраструктура, открываются социальные объекты, строится жилье. Город стал больше, технологичнее, краше. О вехах его развития рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Перспективный микрорайон по улице Новой. Еще недавно здесь был пустырь. А сейчас вместо него четыре многоквартирных дома. Из них последний сдали недавно, слышен звук ремонта. Кстати, это первая пятиэтажка в городе с лифтами. И не последняя, как уверяют в УКСе. Часть квартир – арендное жилье для служащих и работников предприятий. Не может не нарадоваться новым метрам Елена Исаенко – молодой специалист Крупского лесхоза. Квартира однокомнатная. Жилье под ключ: с мебелью и техникой. Осталось дело за малым – оформить интерьер по своему вкусу.

Елена Исаенко:

Получила я квартиру 5 августа, вручал лично министр. Мне квартира очень нравится.

По сравнению с предыдущим годом, строительство жилья в Крупском районе выросло в полтора раза. Первые в очереди – многодетные, нуждающиеся и молодые специалисты для закрепления на районе.

При этом условия почти столичные. А главное – вся инфраструктура как на ладони, в шаговой доступности.

Елена Исаенко:

Я работаю инженером-лесопатологом в Крупском лесхозе, выезжаем в лес. В Беларуси произошли ветровальные буреломы, это плохо, мы каждый день выезжаем. Попала по распределению со своим молодым человеком, который сейчас в армии. Лесхоз постарался, однокомнатная квартира для девушки, даже для молодой семьи – достаточно. Может, кому-то и мало, но для меня достаточно. Район очень благоприятный, рядом магазин, суши-бар, я обожаю суши, бассейн строится, планирую туда ходить.