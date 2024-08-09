Предоставляют жильё под ключ. Вот как в Крупском районе помогают обустраиваться молодым специалистам
Еще 100 лет назад Крупский район только начинал свою большую историю. С фабрик, промышленных предприятий и артелей. Сейчас это динамично развивающийся регион. Совершенствуется инфраструктура, открываются социальные объекты, строится жилье. Город стал больше, технологичнее, краше. О вехах его развития рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Перспективный микрорайон по улице Новой. Еще недавно здесь был пустырь. А сейчас вместо него четыре многоквартирных дома. Из них последний сдали недавно, слышен звук ремонта. Кстати, это первая пятиэтажка в городе с лифтами. И не последняя, как уверяют в УКСе. Часть квартир – арендное жилье для служащих и работников предприятий. Не может не нарадоваться новым метрам Елена Исаенко – молодой специалист Крупского лесхоза. Квартира однокомнатная. Жилье под ключ: с мебелью и техникой. Осталось дело за малым – оформить интерьер по своему вкусу.
Елена Исаенко:
Получила я квартиру 5 августа, вручал лично министр. Мне квартира очень нравится.
По сравнению с предыдущим годом, строительство жилья в Крупском районе выросло в полтора раза. Первые в очереди – многодетные, нуждающиеся и молодые специалисты для закрепления на районе.
При этом условия почти столичные. А главное – вся инфраструктура как на ладони, в шаговой доступности.
Елена Исаенко:
Я работаю инженером-лесопатологом в Крупском лесхозе, выезжаем в лес. В Беларуси произошли ветровальные буреломы, это плохо, мы каждый день выезжаем. Попала по распределению со своим молодым человеком, который сейчас в армии. Лесхоз постарался, однокомнатная квартира для девушки, даже для молодой семьи – достаточно. Может, кому-то и мало, но для меня достаточно. Район очень благоприятный, рядом магазин, суши-бар, я обожаю суши, бассейн строится, планирую туда ходить.
На этаж выше расположилась семья Цыбулько. Супруги Михаил и Карина, их 9-месячная малышка Маша и шустрая кошка Гайка. Уже обживаются и подсчитывают плюсы: торговый центр в трех минутах, современная детская площадка, пешеходные дорожки, а в будущем и новый физкультурно-оздоровительный комплекс.
Подробности в видео.