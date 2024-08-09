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Минский автомобильный завод отмечает 80-летие

09 августа 2024 07:23
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Ровесник независимой Беларуси. МАЗу 80 лет. Дата основания завода почти совпадает с освобождением нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский автомобильный завод отмечает 80-летие-1

Этот день предприятие встретит ярко и масштабно. В Минске пройдет парад ретро и современной автотехники, будет организована выставка продукции, состоится концерт с артистами белорусской и российской эстрады. Восемь десятилетий предприятие работает и развивается. Сегодня, благодаря поддержке государства, строит новый автобусный завод. В 2025 году он заработает. Программа модернизации расписана в стратегии развития до 2035 года. Устанавливается новое оборудование для производства. Развиваются все заводы холдинга. Они участники большой семьи «БЕЛАВТОМАЗ». Рентабельность Минского автозавода за первое полугодие составила 8 %.

# МАЗ # общество

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