Минский автомобильный завод отмечает 80-летие

Этот день предприятие встретит ярко и масштабно. В Минске пройдет парад ретро и современной автотехники, будет организована выставка продукции, состоится концерт с артистами белорусской и российской эстрады. Восемь десятилетий предприятие работает и развивается. Сегодня, благодаря поддержке государства, строит новый автобусный завод. В 2025 году он заработает. Программа модернизации расписана в стратегии развития до 2035 года. Устанавливается новое оборудование для производства. Развиваются все заводы холдинга. Они участники большой семьи «БЕЛАВТОМАЗ». Рентабельность Минского автозавода за первое полугодие составила 8 %.