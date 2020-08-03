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По три комнаты, санузел и даже бытовая техника: показываем современное студенческое общежитие в Гродно

03 августа 2020 16:47
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Новости Беларуси. В Гродно завершается строительство общежития для студентов-купаловцев. В здании идут заключительные отделочные работы, появляется мебель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По три комнаты, санузел и даже бытовая техника: показываем современное студенческое общежитие в Гродно-1

13-этажное общежитие рассчитано на 1 030 мест. Оно станет одним из самых современных и крупных в области. Строители ушли от советского подхода к студенческим помещениям, сегодня ставка на комфорт проживания.  

По три комнаты, санузел и даже бытовая техника: показываем современное студенческое общежитие в Гродно-4

Здание построено по квартирному принципу с тремя комнатами, кухней, санузлом и кладовкой. Там есть мебель и бытовая техника. Предусмотрены кабинеты самоподготовки и кружковой работы, медицинский блок, буфет, а во дворе спортивные площадки.  

По три комнаты, санузел и даже бытовая техника: показываем современное студенческое общежитие в Гродно-7

Президент во время визита в Гродно осенью 2018 года дал поручение включить общежитие в республиканскую инвестпрограмму. Сегодня работа кипит с опережением срока почти на полгода. Сдать объект планируют уже в этом месяце, чтобы новый учебный год студенты встретили с новосельем. Строителям помогают студенческие отряды.  

По три комнаты, санузел и даже бытовая техника: показываем современное студенческое общежитие в Гродно-10

Мария Гусева, командир студенческого отряда:
Мы здесь убираем блоки, помогаем к открытию. Общежитие вообще включает в себя все: и пищеблок с буфетом, и гостиничные номера, если родственники хотят приехать.  

По три комнаты, санузел и даже бытовая техника: показываем современное студенческое общежитие в Гродно-13

Василий Сенько, проректор по воспитательной работе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:   
Практически количество койко-мест удваивается. Это позволит всю остроту проживания иногородних студентов снять. Да, это еще не стопроцентная обеспеченность, но процентов 75-80 мы обеспечивать будем общежитием.  

По три комнаты, санузел и даже бытовая техника: показываем современное студенческое общежитие в Гродно-16

Вопрос с жильем на контроле Президента. Зачастую в командировках главе государства докладывают о новых стройках. Так, во время недавней поездки в Гродно Александру Лукашенко показали студенческое общежитие для будущих медиков.

13-этажное здание стали возводить семь лет назад, но закончить работу не хватало денег. Недостроенная коробка стояла годами.    

Проблему решило поручение главы государства: из республиканского бюджета выделили недостающую сумму – около 30 миллионов рублей. Об общежитии для купаловцев во время визита Президента в Гродно также шла речь.  

По три комнаты, санузел и даже бытовая техника: показываем современное студенческое общежитие в Гродно-19

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Cколько примерно будет стоить вот это здание?  

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:
Это здание стоит примерно 45-50 миллионов.  

Александр Лукашенко:  
Рублей?  

По три комнаты, санузел и даже бытовая техника: показываем современное студенческое общежитие в Гродно-22

Владимир Кравцов: 
Да. 

Александр Лукашенко:
То есть 20 миллионов долларов, и можно под ключ сдать? 

Владимир Кравцов: 
Да. Здесь тоже подъездные пути, плоскостные сооружения, волейбольная, баскетбольная площадки. 

По три комнаты, санузел и даже бытовая техника: показываем современное студенческое общежитие в Гродно-25

Александр Лукашенко:  
Но это тысяча студентов.

Владимир Кравцов:  
1 030.  

По три комнаты, санузел и даже бытовая техника: показываем современное студенческое общежитие в Гродно-28

Мечислав Гой, председатель Гродненского горисполкома:  
Строится жилья достаточно много в Гродно. Люди отселяются из общежитий потихоньку. Мы оставшихся людей рассредотачиваем по другим общежитиям, или они строят жилье. Последний из промстроя мы передали, опять же, для университета – здание общежития.  

По три комнаты, санузел и даже бытовая техника: показываем современное студенческое общежитие в Гродно-31

Рассчитано общежитие на 1030 мест. Для Гродненского медицинского университета это долгожданный объект, ведь до этого учреждение могло обеспечить жильем только половину иногородних студентов.   

# Общежитие # общество # Мария Гусева # Василий Сенько # Александр Лукашенко # Владимир Кравцов # Мечислав Гой # Фотофакт

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