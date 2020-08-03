В Минске продолжают модернизировать придомовые территории: что ещё собираются сделать?

Новости Беларуси. В Минске продолжают модернизацию придомовых территорий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На благоустройство дворов в 2020 году выделили почти 19 миллионов рублей, в том числе около 4 миллионов на капитальный ремонт. Установлено около 240 единиц нового детского оборудования. Помогают коммунальщикам и местные жители.

Татьяна Соболевская, главный специалист отдела ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В первом полугодии текущего года на придомовых территориях многоквартирных жилых домов отремонтировано порядка 11 тысяч единиц детского игрового и спортивного оборудования. Произведена установка 145 единиц за счет средств бюджета и 95 единиц с привлечением средств населения.