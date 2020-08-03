В Минске продолжают модернизировать придомовые территории: что ещё собираются сделать?

Новости Беларуси. В Минске продолжают модернизацию придомовых территорий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске продолжают модернизацию придомовых территорий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На благоустройство дворов в 2020 году выделили почти 19 миллионов рублей, в том числе около 4 миллионов на капитальный ремонт. Установлено около 240 единиц нового детского оборудования. Помогают коммунальщикам и местные жители.
Татьяна Соболевская, главный специалист отдела ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В первом полугодии текущего года на придомовых территориях многоквартирных жилых домов отремонтировано порядка 11 тысяч единиц детского игрового и спортивного оборудования. Произведена установка 145 единиц за счет средств бюджета и 95 единиц с привлечением средств населения.
До конца года в столичных дворах установят еще около 400 единиц нового оборудования. Модернизация коснется не только детских площадок. Во дворах обновят асфальт, отремонтируют пешеходные зоны, площадки для выгула животных, восстановят газоны, высадят деревья и кустарники.