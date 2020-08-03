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В Минске продолжают модернизировать придомовые территории: что ещё собираются сделать?

03 августа 2020 15:42
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Новости Беларуси. В Минске продолжают модернизацию придомовых территорий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске продолжают модернизировать придомовые территории: что ещё собираются сделать?-1

На благоустройство дворов в 2020 году выделили почти 19 миллионов рублей, в том числе около 4 миллионов на капитальный ремонт. Установлено около 240 единиц нового детского оборудования. Помогают коммунальщикам и местные жители.

В Минске продолжают модернизировать придомовые территории: что ещё собираются сделать?-4

Татьяна Соболевская, главный специалист отдела ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В первом полугодии текущего года на придомовых территориях многоквартирных жилых домов отремонтировано порядка 11 тысяч единиц детского игрового и спортивного оборудования. Произведена установка 145 единиц за счет средств бюджета и 95 единиц с привлечением средств населения.

В Минске продолжают модернизировать придомовые территории: что ещё собираются сделать?-7

До конца года в столичных дворах установят еще около 400 единиц нового оборудования. Модернизация коснется не только детских площадок. Во дворах обновят асфальт, отремонтируют пешеходные зоны, площадки для выгула животных, восстановят газоны, высадят деревья и кустарники.

# Социальная инфраструктура # общество # Татьяна Соболевская # Фотофакт

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