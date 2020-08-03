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Как школы в Минске завершают подготовку к новому учебному году

03 августа 2020 15:32
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Новости Беларуси. В рамках августовской приемки в первую очередь обратили внимание на обеспечение безопасности детей и материально-техническую базу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как школы в Минске завершают подготовку к новому учебному году-1

Как школы в Минске завершают подготовку к новому учебному году-3

Так, 92-я школа на улице Сурикова уже готова принять учеников. За лето провели косметический ремонт учебных кабинетов, столовой, фойе, обновили мебель и закупили новое спортивное оборудование. Преобразился и фасад школы: обновили игровую площадку и стадион.

Как школы в Минске завершают подготовку к новому учебному году-6

Нелли Зелент, директор ГУО «Средняя школа № 92»:
Благодаря внебюджетным средствам, бюджетным, работе попечительского совета и шефской помощи созданы шахматная зона, игровая зона для учащихся первых-четвертых классов, новый кабинет русского языка, оснащены информационными стендами кабинеты трудового обучения, географии, истории, математики, английского языка.

Как школы в Минске завершают подготовку к новому учебному году-9

Ольга Кореневская, заместитель начальника управления по образованию администрации Заводского района:
Сегодня все учреждения образования Заводского района города Минска готовы к приемке. Создана комиссия, которой будут отсмотрены все учебные кабинеты всех учреждений образования Заводского района, проверены спортивные залы, стадионы, обеспеченность педагогическими кадрами, наличие учебно-методической литературы.

Как школы в Минске завершают подготовку к новому учебному году-12

Всего в Заводском районе проинспектировали 33 учебных заведения. Вскоре они получат паспорта готовности. За парты в районе сядут более 20 тысяч школьников.

# Школы в Беларуси # общество # Нелли Зелент # Ольга Кореневская # Фотофакт

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