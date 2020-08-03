Помещение на Шаранговича продали с аукциона в семь раз дороже стартовой цены

Новости Беларуси. Пустующее помещение на улице Шаранговича было продано с аукциона за цену в 7 раз выше изначальной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Его хозяевами решили стать сразу 17 человек. Начинались торги с 6 500 рублей, а в итоге победитель заплатит 46 тысяч. Площадь помещения небольшая – 20 квадратных метров.

Практика продажи неиспользуемых объектов с аукциона по изначально низкой цене пользуется популярностью. Стать собственниками могут как юридические лица, так и обычные граждане. Главное условие – помещение снова должно приносить пользу.