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Помещение на Шаранговича продали с аукциона в семь раз дороже стартовой цены

03 августа 2020 16:01
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Новости Беларуси. Пустующее помещение на улице Шаранговича было продано с аукциона за цену в 7 раз выше изначальной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Помещение на Шаранговича продали с аукциона в семь раз дороже стартовой цены-1

Его хозяевами решили стать сразу 17 человек. Начинались торги с 6 500 рублей, а в итоге победитель заплатит 46 тысяч. Площадь помещения небольшая – 20 квадратных метров.

Практика продажи неиспользуемых объектов с аукциона по изначально низкой цене пользуется популярностью. Стать собственниками могут как юридические лица, так и обычные граждане. Главное условие – помещение снова должно приносить пользу.

Помещение на Шаранговича продали с аукциона в семь раз дороже стартовой цены-4

Светлана Нагорнова, заместитель председателя комитета государственного имущества Мингорисполкома:
Начальная цена таких объектов за 1 метр квадратный у нас варьируется от 120 рублей до 220 рублей. Конечно, на аукционах стоимость поднимается. Она поднимается абсолютно справедливо, потому что на объекты приходят очень много заинтересованных. Продавали объект, расположенный на Кузьмы Чорного цена на него поднялась в 17 раз.

Помещение на Шаранговича продали с аукциона в семь раз дороже стартовой цены-7

До конца 2020 года минчанам предлагают приобрести 20 объектов недвижимости. Подробную информацию о цене и времени проведения торгов можно узнать на сайте Мингорисполкома и городского комитета по имуществу.

# Аукционы # общество # Светлана Нагорнова # Фотофакт

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