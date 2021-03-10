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СК возбудил уголовное дело в отношении блогера Антона Мотолько

10 марта 2021 07:32
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Новости Беларуси. Разжигание социальной вражды, организация и подготовка массовых беспорядков, создание экстремистского формирования. Следователи получили доказательства о причастности известного блогера Антона Мотолько к совершению ряда преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возбуждено уголовное дело.  

СК возбудил уголовное дело в отношении блогера Антона Мотолько-1

С июля 2020 года Мотолько посредством созданного им Telegram-канала совершал действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, наносил вред национальной безопасности Беларуси.  

Как сообщили в ведомстве, в ближайшее время будет вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по всем вышеуказанным преступлениям. Он также будет объявлен в межгосударственный розыск.  

# Следственный комитет Беларуси # общество # Антон Мотолько # Фотофакт

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