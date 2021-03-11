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В Беларуси обнаружен британский штамм коронавируса

11 марта 2021 10:48
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Новости Беларуси. Первые случаи британского штамма COVID-19 выявлены в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подтвердили исследования специалистов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

В Беларуси обнаружен британский штамм коронавируса-1

Образцы вируса-мутанта найдены у лиц, прибывших из-за рубежа. Еще несколько человек заразились внутри страны. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, уже 111 государств сообщили о случаях распространения британского варианта COVID-19.

В Беларуси обнаружен британский штамм коронавируса-4

Мутации вируса – общеизвестный феномен. Так ведут себя и возбудители гриппа. Оружием против новых версий коронавируса станет массовая вакцинация.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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