В Беларуси обнаружен британский штамм коронавируса

Новости Беларуси. Первые случаи британского штамма COVID-19 выявлены в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подтвердили исследования специалистов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

Образцы вируса-мутанта найдены у лиц, прибывших из-за рубежа. Еще несколько человек заразились внутри страны. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, уже 111 государств сообщили о случаях распространения британского варианта COVID-19.