«По одному звонку установили». Председатель КОТОС рассказал, как решаются небольшие бытовые проблемы

Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте 10 апреля в 18.30 на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Товарищ Тихановский сделал себе имя и попытался сделать себе карьеру на мелких темах, когда не покрашены скамейки, повалены заборы. Потом кто-то собирался, чаи гонял посреди подъезда. Президент, выступая на Послании, сказал: мелких тем не будет, зацепятся за все что угодно. Если дверь скрипит в подъезде и лампочки нет, может, не всегда в 115 надо звонить? Может, силами КОТОСа это убрать? Например, мэр каждый снегопад говорил: ребята, возьмите лопаты и помогите.

Владимир Устинович, председатель КОТОС Советского района Минска:

Говорить легко, а делать тяжелее намного. Девять лет я председатель КОТОСа. Я видел реформы ЖКХ, старое ЖКХ застал, разбираюсь в этой структуре. Многие мелкие вопросы обычных людей мы можем толокой решить это на раз. С лампочками в нашем районе вопрос однозначно решен с установкой светодиодных светильников. Они даже с запасом есть в жилищных участках. Недавно устанавливали в доме, где я живу. Собрали, сколько в подъезде не хватает светильников. По одному звонку установили. Вопросов нет. Алена Сырова, СТВ:

А в чем у нас тогда проблемы, если все так славно? Владимир Устинович:

Мы в КОТОС стараемся помочь не только поднять вопрос, но и решить его нашим трудом, нашими денежными средствами в том числе. Если администрация города занимается центральной частью, благоустраивает все, красоту наводит, многие туристы говорят, что прекрасный город. Мы хотим, чтобы и в наших дворах точно так же было: хорошие кустарники, цветущие клумбы, благоустроенные дорожки и какие-то зеленые зоны были. Для этого мы планово и целенаправленно над этим работаем. Вы не думайте, что мы маленькая единица. По капельке, но мы насыщаем детские площадки новым оборудованием. Кирилл Казаков:

Сколько домов у вас в КОТОСе? Владимир Устинович:

В нашем микрорайоне около 130 домов. Алена Сырова:

Сергей Клишевич говорит, что обращаться стали не только жители, которые его избиратели, но и из совершенно других регионов. Почему так происходит?