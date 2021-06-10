«По-новому открыть для себя Беларусь». Как Кобрин принял фестивальный марафон «Вытокі» и почему там стоит побывать

Новости Беларуси. Фестиваль «Вытокі» продолжает путешествие по стране. 10 июня масштабный праздник развернулся в Кобрине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение трех дней гостей ждут многочисленные спортивные, культурные и художественные мероприятия, а также выступления белорусских артистов. Фестиваль стартовал с презентации исторического наследия Кобрина. Туроператоры, краеведы, владельцы агроусадеб сообща обсуждали варианты привлечения туристов.

Елена Бабенко, директор Кобринского военно-исторического музея имени А.В. Суворова: Мы очень надеемся, что эти коронавирусные ограничения закончатся когда-нибудь и в конце концов мы сможем по-новому открыть для себя Беларусь. Развитие внутреннего туризма – это одна из самых важных задач на современном этапе, потому что, в самом деле, чаще всего мы мало знаем или совсем не знаем ту местность, ту республику, в которой живем. Если задаться вопросом – а где, собственно, я был в Республике Беларусь? – я думаю, найдется два, три, четыре города, в которых ты бывал. И далеко еще не факт, что в этих городах ты побывал в музеях или в каких-то знаковых объектах, а ведь это нужно знать.

Вечером программу фестиваля продолжит открытие тематических выставок, лекция-презентация о современном искусстве, концерт органной музыки.

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Напомним, старт фестивальному марафону был дан в середине мая в Лиде, затем праздник отправился в Оршу и вот теперь покоряет брестский регион. А впереди Мозырь, Бобруйск и другие малые города.

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Путешествовать по стране «Вытокі» будут на протяжении всего лета. Как говорят организаторы, это будет лучшая реклама спорта, здорового образа жизни, а также национальной культуры. Но главная идея – в объединении людей.