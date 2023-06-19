Химическую кастрацию признали одним из разрешённых методов лечения педофилии

Защитить детей от сексуального насилия и эксплуатации. Совет министров по инициативе Генеральной прокуратуры утвердил соответствующий план мероприятий. Так, помимо наказания за преступление, суд может вынести постановление о принудительном лечении лиц, страдающих педофилией. Одним из разрешенных методов признана химическая кастрация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анжелика Курчак, начальник управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры Беларуси:

Министерство здравоохранения разработало и утвердило клинические протоколы лечения лиц, страдающих педофилией, в том числе применение химической кастрации. Кроме того, учитывая международный опыт, приняты меры, направленные на развитие доступной сексологической помощи. Это в свою очередь будет способствовать предупреждению такого рода преступлений, выявлению и своевременному оказанию помощи лицам, страдающим теми или иными половыми и сексуальными отклонениями.