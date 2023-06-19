Химическую кастрацию признали одним из разрешённых методов лечения педофилии
Защитить детей от сексуального насилия и эксплуатации. Совет министров по инициативе Генеральной прокуратуры утвердил соответствующий план мероприятий. Так, помимо наказания за преступление, суд может вынести постановление о принудительном лечении лиц, страдающих педофилией. Одним из разрешенных методов признана химическая кастрация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анжелика Курчак, начальник управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры Беларуси:
Министерство здравоохранения разработало и утвердило клинические протоколы лечения лиц, страдающих педофилией, в том числе применение химической кастрации. Кроме того, учитывая международный опыт, приняты меры, направленные на развитие доступной сексологической помощи. Это в свою очередь будет способствовать предупреждению такого рода преступлений, выявлению и своевременному оказанию помощи лицам, страдающим теми или иными половыми и сексуальными отклонениями.
За последние 5 лет жертвами преступлений против половой неприкосновенности в Беларуси стали свыше 3,5 тысячи детей. Сегодня оперативники задержали в столице очередного педофила. Установлено, что 41-летний минчанин совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 8-летней родственницы. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Правоохранители призывают родителей обращать внимание на поведение и психологическое состояние своих детей. Регулярно проводить профилактические беседы. А при подозрении на совершение преступления немедленно сообщать в милицию.