По итогам 2020-го 65 победителей. В Минске открыли Республиканскую доску почёта

Новости Беларуси. Общественное признание труда людей и целых коллективов На площади Государственного флага в Минске чествовали тех, кто вносит значительный вклад в развитие государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они удостоены чести занесения на Республиканскую доску почета. 30 апреля состоялось ее торжественное открытие.

За достижение высоких результатов в сфере социально-экономического развития в прошлом пятилетии лучшими названы Брестская и Минская области, а также Минск.

По итогам работы за 2020-й на специальные таблички занесены 65 победителей. Среди городов и районов отмечены Каменецкий, Кобринский, Мозырский, Несвижский и Логойский, а также Ленинский район Бреста, Советский и Первомайский – Минска. В число организаций вошли представители всех сфер – сельского хозяйства, промышленности, науки и образования и других.

Сергей Митянский, заместитель министра экономики Беларуси:

У главы государства было принято решение, что мы будем дополнительно поощрять медицинские организации. Я считаю, что это правильно, потому что наши врачи работали круглосуточно, многие просто не видели свои семьи. Все понимают, что бессонные ночи тоже влияют на их здоровье, но они мужественно это выдержали.