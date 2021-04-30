По итогам 2020-го 65 победителей. В Минске открыли Республиканскую доску почёта

Новости Беларуси. Общественное признание труда людей и целых коллективов На площади Государственного флага в Минске чествовали тех, кто вносит значительный вклад в развитие государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Общественное признание труда людей и целых коллективов На площади Государственного флага в Минске чествовали тех, кто вносит значительный вклад в развитие государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все они удостоены чести занесения на Республиканскую доску почета. 30 апреля состоялось ее торжественное открытие.
За достижение высоких результатов в сфере социально-экономического развития в прошлом пятилетии лучшими названы Брестская и Минская области, а также Минск.
По итогам работы за 2020-й на специальные таблички занесены 65 победителей. Среди городов и районов отмечены Каменецкий, Кобринский, Мозырский, Несвижский и Логойский, а также Ленинский район Бреста, Советский и Первомайский – Минска. В число организаций вошли представители всех сфер – сельского хозяйства, промышленности, науки и образования и других.
Сергей Митянский, заместитель министра экономики Беларуси:
У главы государства было принято решение, что мы будем дополнительно поощрять медицинские организации. Я считаю, что это правильно, потому что наши врачи работали круглосуточно, многие просто не видели свои семьи. Все понимают, что бессонные ночи тоже влияют на их здоровье, но они мужественно это выдержали.
2020 год стал сложным для медиков. Учитывая значимость работы в условиях пандемии, главой государства поддержано предложение дополнительно поощрить самоотверженный труд врачей – в номинации среди организаций здравоохранения занесены 14 победителей.