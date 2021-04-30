КГБ прокомментировал расследование дела о попытке захвата государственной власти

Новости Беларуси. Комитет государственной безопасности Беларуси направил в США просьбу об оказании правовой помощи по делу о попытке захвата государственной власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Комитет государственной безопасности Беларуси направил в США просьбу об оказании правовой помощи по делу о попытке захвата государственной власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В качестве обвиняемых привлечены 9 человек. Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар.
Первые четверо содержатся в следственном изоляторе КГБ. Остальные находятся за границей, несколько из них в Штатах, в связи с чем инициирован вопрос об экстрадиции их в Беларусь. Аналогичные поручения в отношении Игоря Макара и Виталия Макаренко в ближайшее время будут направлены в Литву и Украину соответственно. Со стороны зарубежных партнеров в Минске ждут оперативной и всесторонней проработки наших запросов, а также положительного решения вопросов об экстрадиции.