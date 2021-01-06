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«По городу я могу проехать порядка 400 км». Плюсы и минусы электромобиля

06 января 2021 08:36
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Электромобили заполняют дороги по всему миру. Производители запускают новые модели с батарейным питанием, создавая конкуренцию привычным автомобилям на бензине и дизельном топливе. Отличительным знаком такого транспорта являются новые регистрационные знаки.

«По городу я могу проехать порядка 400 км». Плюсы и минусы электромобиля -1

Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
С 1 июля регистрационные подразделения ГАИ ГУВД Мингорисполкома выдают регистрационные знаки нового образца, на которых буквенные и цифровые обозначения нанесены зеленым цветом. Они предназначены для электрокаров, то есть транспортных средств, которые приводятся в движение электродвигателем.

«По городу я могу проехать порядка 400 км». Плюсы и минусы электромобиля -4

Минск не остался в стороне, а рассмотреть в потоке машин экологичное авто помогут зеленые номера. С начала выдачи таких знаков, а именно с 1 июля, номерами нового образца обзавелись более шести сотен автовладельцев.

Александра Попова:
Для того, чтобы получить такой регистрационный знак, необходимо приехать в регистрационное подразделение ГАИ ГУВД Мингорисполкома, подать соответствующее заявление, предъявить правоустанавливающие документы на транспортное средство.

«По городу я могу проехать порядка 400 км». Плюсы и минусы электромобиля -7

Внести свой вклад в защиту окружающей среды решил минчанин Антон. Признается: приобрел эко-автомобиль из-за интереса, так как машина обладает своими «плюшками». Но везде есть нюансы.

Антон Оксенюк:
Масла, фильтры и бензин в этот автомобиль не нужны. По обслуживанию здесь из жидкостей есть только антифриз, который охлаждает батарею, и тормозная жидкость. Все обслуживание автомобиля заключается в диагностике подвески и в замене жидкости раз в 25 тысяч.

«По городу я могу проехать порядка 400 км». Плюсы и минусы электромобиля -10

Зарядил авто, подключил Wi-Fi и в путь. К слову, пополнить энергетический запас аккумулятора можно даже от обычной домашней розетки. Для этого нужен специальный кабель с блоком, защищающим цепь от перегрева.

Антон Оксенюк:
Из личного опыта скажу, что на сегодня, хотя у нас достаточно много зарядных станций, но при путешествии по Беларуси могут возникнуть определенные трудности, так как может быть занята зарядная станция.

«По городу я могу проехать порядка 400 км». Плюсы и минусы электромобиля -13

Доехать до любого областного центра из Минска можно на одном заряде. Другой вопрос – везде ли найдется место для подзарядки? Не все белорусы понимают, что зеленые парковочные места предназначены только для электромашин.

Антон Оксенюк:
По городу я могу проехать на ней порядка 400 км. Автомобиль любит пробки, потому что именно в пробках он дополнительно подзаряжается. Когда отпускаешь газ, здесь происходит режим рекуперации, автомобиль самостоятельно притормаживает, за счет этого режима и подзаряжает себя. 

«По городу я могу проехать порядка 400 км». Плюсы и минусы электромобиля -16

Трассы эко-машина не любит, так как активно использует энергию. В зимний период приходится подогревать автомобиль, салон расходует шесть киловатт в час. Таким образом уменьшается расстояние, которое можно было бы проехать на полном заряде.

Антон Оксенюк:
Плюсом еще есть автопилот. Автомобиль сам едет по дороге, останавливается, перестраивается, объезжает автомобили, контролирует дорогу.

«По городу я могу проехать порядка 400 км». Плюсы и минусы электромобиля -19

Если дорожной разметки нет – умное авто просит положить руки на руль и взять управление на себя. Подведем итоги: электромобили отличаются низкими эксплуатационными расходами и сокращают выбросы. Из минусов: проезжают меньшее расстояние и требуют время для зарядки.

# Электромобили # общество # Александра Попова # Антон Оксенюк # Кристина Сушкевич # Фотофакт # Автомобили

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