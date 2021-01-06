«По городу я могу проехать порядка 400 км». Плюсы и минусы электромобиля

Электромобили заполняют дороги по всему миру. Производители запускают новые модели с батарейным питанием, создавая конкуренцию привычным автомобилям на бензине и дизельном топливе. Отличительным знаком такого транспорта являются новые регистрационные знаки.

Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

С 1 июля регистрационные подразделения ГАИ ГУВД Мингорисполкома выдают регистрационные знаки нового образца, на которых буквенные и цифровые обозначения нанесены зеленым цветом. Они предназначены для электрокаров, то есть транспортных средств, которые приводятся в движение электродвигателем.

Минск не остался в стороне, а рассмотреть в потоке машин экологичное авто помогут зеленые номера. С начала выдачи таких знаков, а именно с 1 июля, номерами нового образца обзавелись более шести сотен автовладельцев. Александра Попова:

Для того, чтобы получить такой регистрационный знак, необходимо приехать в регистрационное подразделение ГАИ ГУВД Мингорисполкома, подать соответствующее заявление, предъявить правоустанавливающие документы на транспортное средство.

Внести свой вклад в защиту окружающей среды решил минчанин Антон. Признается: приобрел эко-автомобиль из-за интереса, так как машина обладает своими «плюшками». Но везде есть нюансы. Антон Оксенюк:

Масла, фильтры и бензин в этот автомобиль не нужны. По обслуживанию здесь из жидкостей есть только антифриз, который охлаждает батарею, и тормозная жидкость. Все обслуживание автомобиля заключается в диагностике подвески и в замене жидкости раз в 25 тысяч.

Зарядил авто, подключил Wi-Fi и в путь. К слову, пополнить энергетический запас аккумулятора можно даже от обычной домашней розетки. Для этого нужен специальный кабель с блоком, защищающим цепь от перегрева. Антон Оксенюк:

Из личного опыта скажу, что на сегодня, хотя у нас достаточно много зарядных станций, но при путешествии по Беларуси могут возникнуть определенные трудности, так как может быть занята зарядная станция.

Доехать до любого областного центра из Минска можно на одном заряде. Другой вопрос – везде ли найдется место для подзарядки? Не все белорусы понимают, что зеленые парковочные места предназначены только для электромашин. Антон Оксенюк:

По городу я могу проехать на ней порядка 400 км. Автомобиль любит пробки, потому что именно в пробках он дополнительно подзаряжается. Когда отпускаешь газ, здесь происходит режим рекуперации, автомобиль самостоятельно притормаживает, за счет этого режима и подзаряжает себя.

Трассы эко-машина не любит, так как активно использует энергию. В зимний период приходится подогревать автомобиль, салон расходует шесть киловатт в час. Таким образом уменьшается расстояние, которое можно было бы проехать на полном заряде. Антон Оксенюк:

Плюсом еще есть автопилот. Автомобиль сам едет по дороге, останавливается, перестраивается, объезжает автомобили, контролирует дорогу.