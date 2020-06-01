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«Даже бананы привозили». Белорусы помогают прокормить животных из цирка, который застрял под Брестом

01 июня 2020 19:30
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Новости Беларуси. Второй месяц под Брестом буквально терпит бедствие цирк-шапито, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Даже бананы привозили». Белорусы помогают прокормить животных из цирка, который застрял под Брестом-1

Скорого старта гастролей ждет семья Юрия Главацкого. Выходец из знаменитой династии любовь к цирку впитал от отца и деда, ее же передает своим детям. Все четверо – от старшей Софии до маленького Льва – дышат одним «цирковым» воздухом.

«Даже бананы привозили». Белорусы помогают прокормить животных из цирка, который застрял под Брестом-4

Юрий Главацкий, артист цирка-шапито (Украина):
К сожалению, нет купола, шатра, где мы могли бы в полном объеме тренировки проводить. А так стараемся по погоде, конечно, поддерживаем форму, тренируемся. Надеемся, что начнем дарить людям радость.

«Даже бананы привозили». Белорусы помогают прокормить животных из цирка, который застрял под Брестом-7

Вместе с Юрием из Украины в Беларусь прибыли четвероногие артисты – лошади, верблюды, обезьяны, собаки. Прокормить каждого, когда сами в простое, – дело хлопотное. Но помощь пришла от самих местных жителей.

«Даже бананы привозили». Белорусы помогают прокормить животных из цирка, который застрял под Брестом-10

Морковку, капусту везут нам, картошку, свеклу. Да практически все овощи, даже бананы привозили.

«Даже бананы привозили». Белорусы помогают прокормить животных из цирка, который застрял под Брестом-13

О судьбе цирка много судачат и в интернете, а это приводит неравнодушных людей – от отдельных работников локомотивного депо до целых супермаркетов.

«Даже бананы привозили». Белорусы помогают прокормить животных из цирка, который застрял под Брестом-16

Алексей Беляковский, администратор цирка-шапито: 
Справляемся своими силами по мере возможности. Верблюды у нас не голодают, мы закупаем сено. Сено у нас постоянно есть, нет такого, чтобы чего-то не было. Стараемся своими силами, но от помощи тоже не откажемся.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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