«Даже бананы привозили». Белорусы помогают прокормить животных из цирка, который застрял под Брестом

Новости Беларуси. Второй месяц под Брестом буквально терпит бедствие цирк-шапито, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скорого старта гастролей ждет семья Юрия Главацкого. Выходец из знаменитой династии любовь к цирку впитал от отца и деда, ее же передает своим детям. Все четверо – от старшей Софии до маленького Льва – дышат одним «цирковым» воздухом.

Юрий Главацкий, артист цирка-шапито (Украина):

К сожалению, нет купола, шатра, где мы могли бы в полном объеме тренировки проводить. А так стараемся по погоде, конечно, поддерживаем форму, тренируемся. Надеемся, что начнем дарить людям радость.

Вместе с Юрием из Украины в Беларусь прибыли четвероногие артисты – лошади, верблюды, обезьяны, собаки. Прокормить каждого, когда сами в простое, – дело хлопотное. Но помощь пришла от самих местных жителей.

Морковку, капусту везут нам, картошку, свеклу. Да практически все овощи, даже бананы привозили.

О судьбе цирка много судачат и в интернете, а это приводит неравнодушных людей – от отдельных работников локомотивного депо до целых супермаркетов.