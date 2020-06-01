Задерживают в течение нескольких часов. Как выявляют нарушителей в лесах Минской области?

Новости Беларуси. В лесах Минской области установлено почти 200 фотоловушек, работающих в круглосуточном режиме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Благодаря им правоохранители зафиксировали почти полсотни нарушений. Самым распространенным остается неосторожное обращение с огнем. Как результат – свыше 100 лесных пожаров с начала 2020 года.

Фотоловушки оснащены специальными датчиками. Как только сотрудники лесной охраны замечают на фото незаконные действия, сразу выезжают на место. Большинство нарушителей удается задерживать по горячим следам в течение нескольких часов.

Дмитрий Пинчук, начальник отдела охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма Минского ГПЛХО:

Всего по Минской области лесохозяйственными учреждениями Минского ГПЛХО используется 196 фотоловушек на сегодня. Фотоловушки мы начали использовать уже с 2015 года. Основные нарушения, которые выявляются при помощи данных средств фотофиксацими, – это незаконные рубки, незаконный выброс мусора.