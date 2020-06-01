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Задерживают в течение нескольких часов. Как выявляют нарушителей в лесах Минской области?

01 июня 2020 18:53
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Новости Беларуси. В лесах Минской области установлено почти 200 фотоловушек, работающих в круглосуточном режиме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Задерживают в течение нескольких часов. Как выявляют нарушителей в лесах Минской области?-1

Благодаря им правоохранители зафиксировали почти полсотни нарушений. Самым распространенным остается неосторожное обращение с огнем. Как результат – свыше 100 лесных пожаров с начала 2020 года.

Задерживают в течение нескольких часов. Как выявляют нарушителей в лесах Минской области?-4

Фотоловушки оснащены специальными датчиками. Как только сотрудники лесной охраны замечают на фото незаконные действия, сразу выезжают на место. Большинство нарушителей удается задерживать по горячим следам в течение нескольких часов.

Задерживают в течение нескольких часов. Как выявляют нарушителей в лесах Минской области?-7

Дмитрий Пинчук, начальник отдела охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма Минского ГПЛХО:
Всего по Минской области лесохозяйственными учреждениями Минского ГПЛХО используется 196 фотоловушек на сегодня. Фотоловушки мы начали использовать уже с 2015 года. Основные нарушения, которые выявляются при помощи данных средств фотофиксацими, это незаконные рубки, незаконный выброс мусора.

Задерживают в течение нескольких часов. Как выявляют нарушителей в лесах Минской области?-10

В объективы камер попадают не только люди и нарушения. Также специалисты наблюдают за животными: косулями, лосями, оленями и рысями. Так, в Борисовском и Логойском районах в фотоловушки попали медведи, занесенные в Красную книгу Беларуси.

# Государственная лесная политика # общество # Дмитрий Пинчук # Фотофакт

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