120 советских открыток, конвертов, плакатов. В Копыле открылась необычная выставка

Валентина Шуракова, директор Копыльского краеведческого музея:

На этой выставке нет ни единой персональной судьбы, как поется в песне, а все судьбы в единую взяты. Это живопись. И, знаете, мне очень отрадно, что на одной из них «Лесная песня». Эта песня написана нашим земляком, поэтом-песенником Адамом Русаком. И, конечно, на открытках цветы и слова благодарности самому главному герою – солдату, который победил и благодаря которому у нас сегодня с вами мирное небо над головой.