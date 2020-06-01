120 советских открыток, конвертов, плакатов. В Копыле открылась необычная выставка

Новости Беларуси. К юбилею Победы в Копыльском краеведческом музее открылась выставка художественной графики, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. К юбилею Победы в Копыльском краеведческом музее открылась выставка художественной графики, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь представлено более 120 уникальных советских открыток, конвертов, плакатов различных издательств. Первая открытка датируется 1965 годом, когда День Победы стал официально праздником всесоюзного масштаба. Далее юбилейные карточки стали выпускать каждые пять лет. Дополнением выставки тематических печатных экспонатов стала атрибутика военного времени: солдатская пилотка, фляга, котелок.
Валентина Шуракова, директор Копыльского краеведческого музея:
На этой выставке нет ни единой персональной судьбы, как поется в песне, а все судьбы в единую взяты. Это живопись. И, знаете, мне очень отрадно, что на одной из них «Лесная песня». Эта песня написана нашим земляком, поэтом-песенником Адамом Русаком. И, конечно, на открытках цветы и слова благодарности самому главному герою – солдату, который победил и благодаря которому у нас сегодня с вами мирное небо над головой.
Выставка будет работать в течение двух месяцев.