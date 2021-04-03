«Пришли наши сотрудники вместе с детьми». В Минске высадили рябиновую аллею в честь 20-летия агентства «Минск-Новости»

Новости Беларуси. Рябиновая аллея в честь 20-летия агентства «Минск-Новости» появилась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 апреля коллектив высадил деревья в парке у Свислочи возле Национальной библиотеки.

Место выбрали не случайно. В главном книжном хранилище собраны подшивки всех изданий «Минск-Новости», в том числе первый номер восстановленного после 1908 года «Минского курьера». С него в 2001 году началась история агентства.

Первое дерево посадили в честь его основателя, известного журналиста и, кстати, первого директора СТВ, Григория Новикова. 20 красных рябин символизируют цвет логотипа агентства.

Андрей Басс, первый заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости»:

Пришли наши сотрудники вместе с детьми, дети активно принимают участие в высадке этих деревьев. Я думаю, они этот день запомнят и будут сюда приходить, будут наблюдать, как растет их дерево. Может быть, еще и со своими детьми когда-то тоже сюда придут и покажут: вот, моя мама или мой папа работали в агентстве «Минск-Новости», и мы вместе с ними апрельским солнечным днем в 2021 году высаживали эту аллею своими руками.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы УП «Минскзеленстрой»:

Рябина является символом репутации, также рябина имеет красные гроздья, красные листья в осенний период. Ну и как мы знаем, агентство «Минск-Новости» – красный цвет присутствует в вашем символе. И если говорить про это место, почему оно выбрано – Национальная библиотека, тут информация, которую вы нам, горожанам поставляете. Соответственно, информация нужна. И вы будете навещать, я надеюсь, в дальнейшем эти посадки.