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Мишустин заявил, что по РФ нанесен мощнейший санкционный удар

23 марта 2023 11:43
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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин выступит сегодня, 23 марта, на ежегодном отчете правительства в Государственной думе. Речь будет посвящена работе за 2022 год, пишет РИА Новости.

«По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было», – рассказал премьер.

Как утверждает Запад, все ограничения не были направлены на народ. Но на деле все не так. Политик заявил, что за границей имущество и финансовые сбережения граждан арестовывают только лишь по одной причине – человек из России.

Мишустин заявил, что по РФ нанесен мощнейший санкционный удар -1

Фото: pinterest.com

«Запад изначально пытался заверить, что санкции не направлены против наших граждан. И тогда на этот счет особых иллюзий не было, но сейчас понятно любому человеку, что главной целью был именно российский народ».

Вот так демократичный Запад справедлив в отношении граждан других стран. Но несмотря на это, Россия продолжает развиваться. Эксперты говорят, что к 2024 году РФ ничуть не будет уступать в экономической сфере развитым странам мира.

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# Санкции # общество # Михаил Мишустин # Фотофакт

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