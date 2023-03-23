Мишустин заявил, что по РФ нанесен мощнейший санкционный удар

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин выступит сегодня, 23 марта, на ежегодном отчете правительства в Государственной думе. Речь будет посвящена работе за 2022 год, пишет РИА Новости.

«По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было», – рассказал премьер.

Как утверждает Запад, все ограничения не были направлены на народ. Но на деле все не так. Политик заявил, что за границей имущество и финансовые сбережения граждан арестовывают только лишь по одной причине – человек из России.