Суд вынес приговор бывшим журналистам ОНТ и «Комсомольской правды в Беларуси»

Новости Беларуси. Минский городской суд вынес приговоры экс-журналистам Дмитрию Семченко и Геннадию Можейко. Оба проходят по экстремистским статьям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семченко признан виновным в разжигании социальной вражды и розни. По данным следствия, в 2020-2022 годах Семченко разместил несколько публикаций в социальных сетях и Telegram-каналах, в которых он оскорбительно высказывался в адрес правоохранителей и госслужащих. Вину подсудимый признал и согласился с выводами эксперта о том, что его слова могли спровоцировать социальную вражду и рознь. Также известно, что фигурант принимал участие в незаконных митингах. Семченко объяснил это рабочими целями, а после увольнения с телеканала ОНТ, по его словам, ходил на демонстрации в качестве наблюдателя.

Алина Касьянчик, государственный обвинитель, прокурор отдела прокуратуры Минска:

Семченко, более 11 лет проработав на одном из телеканалов в отделе политических обозревателей, после избирательной кампании в 2020 году поддался внешнему агрессивному информационному давлению. В судебном заседании обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал обвиняемого виновным в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности. На основании части 1 статьи 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Также Минский городской суд вынес приговор и по делу бывшего журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко. Обвиняемого признали виновным в оскорблении Президента, разжигании расовой, национальной, иной социальной вражды или розни. Можейко попал под следствие после публикации статьи о погибшем сотруднике Комитета госбезопасности. Как показала дополнительная лингвистическая экспертиза, текст публикации дискредитировал действия белорусских правоохранителей и создавал позитивный образ злоумышленника, который смертельно ранил сотрудника КГБ. Можейко проходил по трем эпизодам уголовного дела.

Татьяна Гракун, прокурор отдела государственного обвинения Генпрокуратуры Беларуси:

Генеральной прокуратурой в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношение Геннадия Можейко, корреспондента редакции газеты «Комсомольская правда в Беларуси». Ему инкриминировалось публичное оскорбление Президента Республики Беларусь, а также умышленное совершение действий, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности. Можейко назначено наказание в виде лишения свободы.