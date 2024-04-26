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Перспективы развития туристической отрасли обсуждают на конференции в Витебске

26 апреля 2024 19:03
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Платформа для обмена идеями и развития государственно-частного партнерства. Под эгидой Белорусского союза женщин в Витебске проходит конференция «Национальный туристический маршрут – экосистема развития отрасли», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект направлен на раскрытие потенциала нашей страны. Участие в мероприятии принимают более сотни специалистов из Беларуси и России.

Перспективы развития туристической отрасли обсуждают на конференции в Витебске-1

Точкой сбора драйверов развития предпринимательских и государственных инициатив сегодня, 26 апреля, стала площадка в Витебском госуниверситете. Участники встречи знакомятся с белорусской культурой, узнают о последних тенденциях туристической отрасли в нашей стране, получают информацию об инвестиционной поддержке для развития инфраструктуры. С учетом перспектив, открывшихся с принятием закона «Об инвестициях», спикеры обсуждают возможность создания новых проектов. Идеями и опытом делятся представители Пензенской, Астраханской, Курской, Ярославской областей и Крыма.

Перспективы развития туристической отрасли обсуждают на конференции в Витебске-4

Елена Прохорова, председатель крыла предпринимателей Белорусского союза женщин:
Кто как ни жемчужина нашей республики Браславщина, Шарковщина наши самые озерные края могут продемонстрировать потенциал, в том числе инвестиционный, который мы могли бы показать нашим инвесторам.

Перспективы развития туристической отрасли обсуждают на конференции в Витебске-7

Инна Солдатенко, заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:
Наша страна, к счастью, может предложить огромный спектр медицинских услуг, которыми мы по праву можем гордиться. У нас разработаны четыре направления медицинских услуг, которые предлагаются нашим зарубежным гостям или туристам. При этом стоимость для наших клиентов, пациентов гораздо интереснее или симпатичнее, нежели в странах-конкурентах или странах ближнего зарубежья.

Также в рамках конференции пройдет диалоговая площадка. Вместе с депутатами Парламентского собрания Союза России и Беларуси аналитиками Белорусского института стратегических исследований участники обсудят планы дальнейшего сотрудничества и поддержки развития туристической отрасли в регионе.

# Туризм # общество

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