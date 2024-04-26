Военно-патриотический клуб «Надёжная опора» открылся в Плещеницкой школе

В Плещеницкой первой школе открылся военно-патриотический клуб «Надежная опора», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его участниками стали свыше 20 юных патриотов из пяти учреждений образований Логойского района.

Шефство над клубом взяла 36-я дорожно-мостовая бригада, которая базируется в Жодино. Воспитанники будут заниматься общей физической, строевой подготовкой, обучаться стрельбе из винтовки. Также в программе экскурсии в Военную академию и по местам партизанской славы. Займутся школьники и поисковой работой.