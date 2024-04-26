Военно-патриотический клуб «Надёжная опора» открылся в Плещеницкой школе
В Плещеницкой первой школе открылся военно-патриотический клуб «Надежная опора», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его участниками стали свыше 20 юных патриотов из пяти учреждений образований Логойского района.
Шефство над клубом взяла 36-я дорожно-мостовая бригада, которая базируется в Жодино. Воспитанники будут заниматься общей физической, строевой подготовкой, обучаться стрельбе из винтовки. Также в программе экскурсии в Военную академию и по местам партизанской славы. Займутся школьники и поисковой работой.
Александра Сидоренко, воспитанница военно-патриотического клуба «Надежная опора»:
Посещаем мемориальные комплексы, например Хатынь. Вообще, это очень интересно, познавательно, расширяется кругозор.
Александр Пекарт, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Плещеницкой средней школы № 1 Логойского района:
36-я дорожно-мостовая бригада приезжает, привозит всевозможное оружие. Дети тренируются, разбирают и собирают автоматы. Наступает лето – с 3 числа у нас полевые лагеря.
В мае в ряды воспитанников клуба вступят еще несколько школьников из Каменецкой школы. Торжественная церемония посвящения состоится в Минске в музее истории Великой Отечественной войны.