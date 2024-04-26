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Военно-патриотический клуб «Надёжная опора» открылся в Плещеницкой школе

26 апреля 2024 18:48
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В Плещеницкой первой школе открылся военно-патриотический клуб «Надежная опора», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его участниками стали свыше 20 юных патриотов из пяти учреждений образований Логойского района.

Шефство над клубом взяла 36-я дорожно-мостовая бригада, которая базируется в Жодино. Воспитанники будут заниматься общей физической, строевой подготовкой, обучаться стрельбе из винтовки. Также в программе экскурсии в Военную академию и по местам партизанской славы. Займутся школьники и поисковой работой.

Военно-патриотический клуб «Надёжная опора» открылся в Плещеницкой школе-1

Александра Сидоренко, воспитанница военно-патриотического клуба «Надежная опора»:
Посещаем мемориальные комплексы, например Хатынь. Вообще, это очень интересно, познавательно, расширяется кругозор.

Военно-патриотический клуб «Надёжная опора» открылся в Плещеницкой школе-4

Александр Пекарт, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Плещеницкой средней школы № 1 Логойского района:
36-я дорожно-мостовая бригада приезжает, привозит всевозможное оружие. Дети тренируются, разбирают и собирают автоматы. Наступает лето – с 3 числа у нас полевые лагеря.

Военно-патриотический клуб «Надёжная опора» открылся в Плещеницкой школе-7

В мае в ряды воспитанников клуба вступят еще несколько школьников из Каменецкой школы. Торжественная церемония посвящения состоится в Минске в музее истории Великой Отечественной войны.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество

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