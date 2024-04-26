Прямой эфир

В Минске стартовал сезон фонтанов. Где увидеть самый красивый и необычный?

26 апреля 2024 18:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Водная феерия в парках и скверах как предвестник лета. В столице стартовал сезон фонтанов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске стартовал сезон фонтанов. Где увидеть самый красивый и необычный?-1

Перед открытием специалисты привели все конструкции в порядок – отремонтировали, заменили поврежденные элементы и промыли. Одно из самых красивых сооружений в Минске – светомузыкальный фонтан на Свислочи. Здесь можно увидеть уникальное мультимедийное водное шоу, танцующие потоки и лазеры.

В Минске стартовал сезон фонтанов. Где увидеть самый красивый и необычный?-4

Нина Короткая:
Очень рады, очень красиво. Отдыхаешь. Идешь и наслаждаешься.

В Минске стартовал сезон фонтанов. Где увидеть самый красивый и необычный?-7

Ксения Башарова:
Приехали из Москвы, очень красиво сегодня. Включили фонтаны. Погода радует.

В Минске стартовал сезон фонтанов. Где увидеть самый красивый и необычный?-10

Вера Башарова:
Очень понравились фонтаны, очень красивые.

На балансе Минскзеленстроя 39 водных гейзеров. Их запустили параллельно с открытием паркового сезона и началом работы аттракционов.

# Фонтаны Минска # общество # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске наградили лауреатов конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь»
26 апреля 2024 18:47

В Минске наградили лауреатов конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь»

В пяти районах Минской области приступили к посадке картофеля. Аграрии рассказали о работе
26 апреля 2024 18:47

В пяти районах Минской области приступили к посадке картофеля. Аграрии рассказали о работе

В Минске назвали имя победительницы конкурса «Королева студенчества – 2024»
26 апреля 2024 18:37

В Минске назвали имя победительницы конкурса «Королева студенчества – 2024»

Властям Литвы не понравились заявления главы КГБ Беларуси – их окрестили информационной атакой
26 апреля 2024 18:34

Властям Литвы не понравились заявления главы КГБ Беларуси – их окрестили информационной атакой

Вольфович: в Концепции нацбезопасности дан чёткий анализ ситуации в мире
26 апреля 2024 18:32

Вольфович: в Концепции нацбезопасности дан чёткий анализ ситуации в мире

«Никто не знал о вреде уровня радиации» – пообщались с ликвидатором аварии на ЧАЭС
26 апреля 2024 17:55

«Никто не знал о вреде уровня радиации» – пообщались с ликвидатором аварии на ЧАЭС

Где в Беларуси реабилитируют пострадавших от аварии на ЧАЭС? Рассказываем о двух центрах
26 апреля 2024 17:53

Где в Беларуси реабилитируют пострадавших от аварии на ЧАЭС? Рассказываем о двух центрах

200 базовых при заключении контракта, увеличенное пособие на ребёнка. Как поддерживают белорусов в Чернобыльской зоне
26 апреля 2024 17:49

200 базовых при заключении контракта, увеличенное пособие на ребёнка. Как поддерживают белорусов в Чернобыльской зоне

Самая страшная техногенная катастрофа XX века. Вспоминаем события 26 апреля 1986-го
26 апреля 2024 17:49

Самая страшная техногенная катастрофа XX века. Вспоминаем события 26 апреля 1986-го

«Потому что это мечта». Как прошла встреча белорусских космонавтов со школьниками и студентами?
26 апреля 2024 17:42

«Потому что это мечта». Как прошла встреча белорусских космонавтов со школьниками и студентами?

Лукашенко: мы не хотим ни с кем воевать, и я уверен – не будем!
26 апреля 2024 17:37

Лукашенко: мы не хотим ни с кем воевать, и я уверен – не будем!

Лукашенко на ВНС: мы нация сильных, а чтобы сохранить этот статус, мы должны стать ещё сильнее!
26 апреля 2024 17:12

Лукашенко на ВНС: мы нация сильных, а чтобы сохранить этот статус, мы должны стать ещё сильнее!