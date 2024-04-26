В Минске стартовал сезон фонтанов. Где увидеть самый красивый и необычный?

Новости Беларуси. Водная феерия в парках и скверах как предвестник лета. В столице стартовал сезон фонтанов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Водная феерия в парках и скверах как предвестник лета. В столице стартовал сезон фонтанов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Перед открытием специалисты привели все конструкции в порядок – отремонтировали, заменили поврежденные элементы и промыли. Одно из самых красивых сооружений в Минске – светомузыкальный фонтан на Свислочи. Здесь можно увидеть уникальное мультимедийное водное шоу, танцующие потоки и лазеры.
Нина Короткая:
Очень рады, очень красиво. Отдыхаешь. Идешь и наслаждаешься.
Ксения Башарова:
Приехали из Москвы, очень красиво сегодня. Включили фонтаны. Погода радует.
Вера Башарова:
Очень понравились фонтаны, очень красивые.
На балансе Минскзеленстроя 39 водных гейзеров. Их запустили параллельно с открытием паркового сезона и началом работы аттракционов.