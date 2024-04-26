В Минске стартовал сезон фонтанов. Где увидеть самый красивый и необычный?

Новости Беларуси. Водная феерия в парках и скверах как предвестник лета. В столице стартовал сезон фонтанов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перед открытием специалисты привели все конструкции в порядок – отремонтировали, заменили поврежденные элементы и промыли. Одно из самых красивых сооружений в Минске – светомузыкальный фонтан на Свислочи. Здесь можно увидеть уникальное мультимедийное водное шоу, танцующие потоки и лазеры.

Нина Короткая:

Очень рады, очень красиво. Отдыхаешь. Идешь и наслаждаешься.

Ксения Башарова:

Приехали из Москвы, очень красиво сегодня. Включили фонтаны. Погода радует.