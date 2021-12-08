Площадь Независимости дизайнеры коронуют. Какие необычные новогодние украшения можно увидеть в Минске?

Банты, шары и сияющие подвески. Сложно не заметить, как столица примеряет новогодний наряд. Над образом колдуют профессиональные феи, стараясь подогнать комплект под нужный размер. Давайте заглянем в праздничный лукбук.
Банты, шары и сияющие подвески. Сложно не заметить, как столица примеряет новогодний наряд. Над образом колдуют профессиональные феи, стараясь подогнать комплект под нужный размер. Давайте заглянем в праздничный лукбук.
Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна предприятия «Минскреклама»:
Здесь представлены уже готовые отпечатанные флаги на нашу пространственно-объемную композицию, конструкцию, которая называется «Треугольник».
На ваших экранах эксклюзив. Живописное полотно, которое совсем скоро украсит праздничную конструкцию из ряда треугольников, выложенных в круг, где каждую из фигур венчает десятиметровый флагшток.
Татьяна Бугоркова:
Фоном является дорогой, красивый, бордовый цвет роял. Конечно, новогодняя изморось, снежинки.
Площадь Независимости дизайнеры коронуют. Двухметровая диадема обрамит центральный купол торгового центра. А пока свое коронное место здесь заняла фигурная ель, усыпанная позолотой. К слову, новогодние красавицы уже появились в разных уголках столицы. Та, что у филармонии, хвастается скрипичными ключиками. А серебристо-сиреневая у Дворца спорта в ожидании приятного соседства. Еще немного и здесь возвысятся трехметровые пряничные домики и не только.
Александр Курленко, слесарь механосборочных работ:
Мы сегодня работаем с утра, устанавливаем свечку, архитектурную конструкцию. Сегодня устанавливаем каркас, а завтра будем украшения.
А это продолжение четырнадцатиметровой арт-свечи, которое еще больше подогревает интерес к будущей композиции.
Татьяна Бугоркова:
Тросовая конструкция, невесомая, прозрачная, которая будет увешана голографическими снежинками, на прозрачность будет влиять абсолютно вся конструкция. Она у нас ажурная, невесомая.
У Национальной библиотеки вас ждет букет из васильков. Правду говорят, что под Новый год случаются чудеса. Нежные бутоны распускаются прямо на ветках ели. Необычнее может быть только у главной елки страны.
Татьяна Бугоркова:
Это год водяного Тигра. Дерзкий нрав тигра смягчит вода. Отталкиваясь от этой тематики, мы даже придумали очень интересную световую композицию, которая будет установлена на площади у Дворца Республики. Это 28 световых фонтанов, каждый из которых состоит из 11 струй. Динамическая подсветка будет создавать иллюзию перетекания воды в каждом из этих фонтанов. Сами тигрята у нас будут стоять у цирка.
Свое место вдоль набережной Свислочи найдут и фигуры зодиакальных животных. Полный ансамбль новогоднего убранства обещают скроить до 15 декабря. Но внешний вид столичных проспектов уже радует минчан.
Действительно красиво, гирлянды. Новый год чувствуется. Снежок пошел, надо всем отдать должное и сказать спасибо за старания.