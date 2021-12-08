Площадь Независимости дизайнеры коронуют. Какие необычные новогодние украшения можно увидеть в Минске?

Банты, шары и сияющие подвески. Сложно не заметить, как столица примеряет новогодний наряд. Над образом колдуют профессиональные феи, стараясь подогнать комплект под нужный размер. Давайте заглянем в праздничный лукбук.

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна предприятия «Минскреклама»:

Здесь представлены уже готовые отпечатанные флаги на нашу пространственно-объемную композицию, конструкцию, которая называется «Треугольник». На ваших экранах эксклюзив. Живописное полотно, которое совсем скоро украсит праздничную конструкцию из ряда треугольников, выложенных в круг, где каждую из фигур венчает десятиметровый флагшток.

Татьяна Бугоркова:

Фоном является дорогой, красивый, бордовый цвет роял. Конечно, новогодняя изморось, снежинки. Площадь Независимости дизайнеры коронуют. Двухметровая диадема обрамит центральный купол торгового центра. А пока свое коронное место здесь заняла фигурная ель, усыпанная позолотой. К слову, новогодние красавицы уже появились в разных уголках столицы. Та, что у филармонии, хвастается скрипичными ключиками. А серебристо-сиреневая у Дворца спорта в ожидании приятного соседства. Еще немного и здесь возвысятся трехметровые пряничные домики и не только.

Александр Курленко, слесарь механосборочных работ:

Мы сегодня работаем с утра, устанавливаем свечку, архитектурную конструкцию. Сегодня устанавливаем каркас, а завтра будем украшения. А это продолжение четырнадцатиметровой арт-свечи, которое еще больше подогревает интерес к будущей композиции.

Татьяна Бугоркова:

Тросовая конструкция, невесомая, прозрачная, которая будет увешана голографическими снежинками, на прозрачность будет влиять абсолютно вся конструкция. Она у нас ажурная, невесомая. У Национальной библиотеки вас ждет букет из васильков. Правду говорят, что под Новый год случаются чудеса. Нежные бутоны распускаются прямо на ветках ели. Необычнее может быть только у главной елки страны.

Татьяна Бугоркова:

Это год водяного Тигра. Дерзкий нрав тигра смягчит вода. Отталкиваясь от этой тематики, мы даже придумали очень интересную световую композицию, которая будет установлена на площади у Дворца Республики. Это 28 световых фонтанов, каждый из которых состоит из 11 струй. Динамическая подсветка будет создавать иллюзию перетекания воды в каждом из этих фонтанов. Сами тигрята у нас будут стоять у цирка.

Свое место вдоль набережной Свислочи найдут и фигуры зодиакальных животных. Полный ансамбль новогоднего убранства обещают скроить до 15 декабря. Но внешний вид столичных проспектов уже радует минчан.