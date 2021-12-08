«Если вам хочется кушать, кушайте». Как похудеть без вреда для здоровья?

Это не магия фотошопа. Сила воли – страшная сила. Минус 14 килограммов. Кожа и локоны как в рекламе. Комплименты в придачу. Стать крепким орешком Марине Особик помог диетолог. По показаниям здоровья взяли курс на fodmap – сбалансированное питание. Ограничили фруктозу. Отказались от глютена. Выбросили из холодильника молочку, грибы, орехи. Включили кокосовое масло, ягоды, цитрусы.

Марина Особик:

Калории мы с врачом-диетологом вообще не считали, самое главное – это правило тарелки. Половина тарелки должна быть занята овощами и зеленью. Обязательно должен присутствовать в рационе белок. Мясо, рыба, птица, морепродукты и можно добавлять углеводы, крупы. Такой диеты я придерживалась полгода, восстановила определенные показатели в своих анализах, улучшила работу ЖКТ. Самым главным экспертом в данной программе выступил мой муж, подбадривал и сказал, что я большая молодец.

Нет предела совершенству. Но не все золото, что блестит на просторах интернета. Многие дамы начинают экстремально худеть, чтобы до боя курантов превратиться в Золушку. В закладках кето диета. Да, она результативна и хорошо работает на людях с диабетом 1 и 2 типа. Но опасна и может отравить организм. С одной стороны, большое количество правильных жиров как щетки выметают лишние кило. С другой – нужно отказаться от сложных углеводов, а ведь это наша энергия. Без специалиста в этом случае не обойтись. Не будите лихо.

Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог:

Монодиеты, зеленые, красные, с точки зрения науки не очень правильные, потому как человек питается одним видом продукта, мы лишаем организм питательных веществ, витаминов и минералов. Первые семь дней организм избавляется от лишней жидкости, естественно, жиросжигание начинается с седьмого по десятый день. На весах показывает отвес, но на самом деле, организм просто избавился от лишней жидкости. Есть еще диета, которая основана на аутоиммунном протоколе, считается лечебной. Смысл в том, чтобы исключить из рациона продукты, которые помогают организму работать против себя самого. Это молоко, кисломолочные продукты, злаки. Это такая тяжелая диета, не все ее могут перенести, человек начинает срываться, и это усугубляет его состояние здоровья.

Предки плохого не посоветуют. За точеной фигуркой можно окунуться во времена палеолита. Палео диета – натурпакет. Мясо, рыба, птица, овощи, фрукты, орехи, бобовые. В минусе крупы и кисломолочка. Оптимальный метод прийти в форму. И все же не делайте из себя подопытного кролика. Операцию Х начинайте с анализов. Они покажут сильные и слабые стороны. Тогда можно делать ход конем. Без побочек и срывов. Катерина Давыдова:

Пациент сдает анализы, когда мы разбираемся по вкусовым предпочтениям, по образу жизни, по двигательной активности, и уже исходя из всех этих данных, мы формируем правильное питание. Мы можем назвать это стилем жизни, если человек хочет поправить свое здоровье, сохранить молодость, красоту. Не вгоняйте себя в рамки. Начните вести здоровый образ жизни. Не к Новому году, не к отпуску, а здесь и сейчас. Выбросьте фастфуд, мучное и сладкое. Не злоупотребляйте фруктами. Делайте ставку на ягоды. И самое главное – пейте, пейте и еще раз пейте. В водный режим не входят кофе-паузы. Они, наоборот, выжимают соки и сгущают кровь. Три кита – сложные углеводы, белки и жиры, которые крайне необходимы для клеток легких, гормонов, ферментов и нашего иммунитета.

Марина Особик:

Если вам хочется кушать, кушайте, но просто правильную пищу. У меня было одно платье, которое я хранила до замужества. Я всегда говорила: будет когда-то твой час. Так и случилось. Я одела его на свой день рождения, для меня это было большим подарком.