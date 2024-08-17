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Плетёнки хватит всем! В Свислочи стартовал каравай-фест «Бацькава булка»

17 августа 2024 11:28
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Пьянящий аромат свежего хлеба разливается по улицам Свислочи. Здесь, под открытым небом, развернулся каравай-фест «Бацькава булка». И хотя это самый молодой в республике фестиваль, он уже завоевал народную любовь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И не удивительно, ведь уважение к хлебу, мирному труду, традициям в крови каждого белоруса. К слову, аналогов уникальному фестивалю нет не только в нашей стране, но и нигде в мире.

Плетёнки хватит всем! В Свислочи стартовал каравай-фест «Бацькава булка»-2

Ольга Шерснева, ведущая:
В хлебной столице Беларуси работает съемочная группа СТВ. На прямой связи со студией Галина Буро. Галя, добрый день! Как атмосфера? Судя по всему, в Свислочи сейчас горячо?

Галина Буро, корреспондент:
Добрый день, студия! Сегодня в Свислочи жара, поистине, как в печке с булками. Кстати, интересный факт. Третий год проходит каравай-фест, и каждый раз пик жары попадает на день фестиваля. В этом есть определенный символизм – все-таки тесто любит тепло. И кстати, о тесте.

Мы решили принять участие в мастер-классе. Попробовать самому изготовить бацькаву булку.

Подробности в сюжете.

Плетёнки хватит всем! В Свислочи стартовал каравай-фест «Бацькава булка»-4

Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:
Все с пекарни, с визита Президента началось и когда по центральным каналам показали, как Президент угощает булкой, народ начал в магазин приходить и говорить: продайте мне, пожалуйста, бацькаву булку. Так пошло название этой булки. А потом как-то я смотрел выступление Президента на презентации, представлении председателя Белкоопсоюза, он сказал: рекламируйте, расширяйте. И у меня в тот момент щелкнуло: почему бы не провести такой фестиваль?

Плетёнки хватит всем! В Свислочи стартовал каравай-фест «Бацькава булка»-6

Плетенки на празднике хватит всем – в 2024 году пекари изготовили рекордную 5-метровую бацькаву булку. Да и сам каравай-фест расширил формат и претендует на главный хлебный праздник страны с акцентом на традиции, связь поколений, любовь к труду и родной земле. На площади можно увидеть роскошные караваи, которые весят более 10 килограммов. Они объединены общей тематикой 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

# Фестиваль # Галина Буро # Ольга Шерснёва # Александр Версоцкий

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