Плетёнки хватит всем! В Свислочи стартовал каравай-фест «Бацькава булка»

Пьянящий аромат свежего хлеба разливается по улицам Свислочи. Здесь, под открытым небом, развернулся каравай-фест «Бацькава булка». И хотя это самый молодой в республике фестиваль, он уже завоевал народную любовь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И не удивительно, ведь уважение к хлебу, мирному труду, традициям в крови каждого белоруса. К слову, аналогов уникальному фестивалю нет не только в нашей стране, но и нигде в мире.

Ольга Шерснева, ведущая:

В хлебной столице Беларуси работает съемочная группа СТВ. На прямой связи со студией Галина Буро. Галя, добрый день! Как атмосфера? Судя по всему, в Свислочи сейчас горячо?

Галина Буро, корреспондент:

Добрый день, студия! Сегодня в Свислочи жара, поистине, как в печке с булками. Кстати, интересный факт. Третий год проходит каравай-фест, и каждый раз пик жары попадает на день фестиваля. В этом есть определенный символизм – все-таки тесто любит тепло. И кстати, о тесте.

Мы решили принять участие в мастер-классе. Попробовать самому изготовить бацькаву булку.