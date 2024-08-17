Лукашенко: у Беларуси есть опыт эффективного содействия прогрессу ряда стран Глобального Юга

Беларусь нацелена вносить вклад в укрепление глобального большинства, а эпоха западного господства уходит в прошлое. Глава государства по приглашению премьер-министра Индии стал участником III саммита «Голос Глобального Юга», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь Первого услышана десятками миллионов людей. Только у Youtube-канала премьер-министра Индии Моди, и ведомственного канала МИДа насчитывается более 25 миллионов подписчиков. Пандемия, многочисленные стрессы, военно-политические конфликты. Зачастую бенефициары глобальной турбулентности игнорируют огромный пул развивающихся государств. Активизировать работу над критическими пробелами в глобальном управлении, заняться решением общих проблем человечества, в том числе целей устойчивого развития. Такова миссия нынешнего саммита «Голос Глобального Юга». Тема встречи звучит как «усиление Глобального Юга для устойчивого будущего». Состоялось более 10 сессий, сегодня заключительная. Площадка уже объединила лидеров более 100 стран. Кстати, для Беларуси мировой саммит – это не только международное признание, но шанс показать свои возможности большим рынкам мира.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь нацелена вносить вклад в укрепление глобального Большинства, активно участвуя в объединяющих нас международных структурах: в Организации Объединенных Наций, Движении неприсоединения, Шанхайской организации сотрудничества, а также БРИКС, партнерами которой мы рассчитываем стать в ближайшей перспективе. Дорогие друзья! Более полувека назад рухнула мировая система колониализма, но это не привело к реальному освобождению стран так называемого третьего мира. Колониальных стран. Де-факто во многом сохраняется экономическая и технологическая зависимость от бывших метрополий. Поэтому главный фронт нашей сегодняшней работы – экономика как основа любого суверенитета. И именно в экономической сфере нам есть что предложить странам Глобального Юга. Мы давно и активно, еще со времен СССР, сотрудничаем с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. Постоянно оказываем гуманитарную помощь нуждающимся странам. Однако наши возможности гораздо шире. Беларусь является одним из мировых лидеров в достижении целей устойчивого развития. Несмотря на оказываемое давление извне, наша страна демонстрирует высокую степень стабильности и продолжает поступательно развиваться. Как республика с хорошо развитыми промышленностью, сельским хозяйством, наукой, системой образования мы готовы предложить Глобальному Югу продовольствие, промышленную продукцию, технологии, в том числе цифровые, передовые практики в здравоохранении, включая телемедицину, услуги по подготовке кадров и в других сферах. У нас уже есть опыт эффективного содействия прогрессу ряда стран Глобального Юга, их индустриализации, повышению качества и уровня жизни населения.

Ранее на этих площадках принимали участие наши Министры, которые рассказали и о большой энергетике Беларуси, и о промышленных компетенциях. Саммит демонстрирует возрастающую в мире роль стран Глобального Юга. Этой геополитической дефиницией называют государства Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, тихоокеанских островов, а к ключевым странам относят – Китай, Индию, Иран ОАЭ, ЮАР – одни из самых густонаселенных и перспективных государств.