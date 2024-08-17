Прямой эфир

Белорусские аграрии приблизились к отметке в 7,5 млн тонн зерна с учётом рапса

17 августа 2024 08:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На счету каждое зернышко! Аграрии прикладывают все усилия, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. На это утро хлеборобы вплотную подошли к отметке 7,5 миллиона тонн с учетом рапса. Из них почти 6,5 миллиона – зерновые и зернобобовые, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии приблизились к отметке в 7,5 млн тонн зерна с учётом рапса-2

Картина по урожайности складывается неплохая, с гектара в среднем удается намолотить 33 центнера. Что касается площадей, по стране осталось убрать чуть более 6 % полей со злаками. В передовиках страды по-прежнему Минская область. Меньше 3 тысяч тонн зерна отделяют региональный каравай от веса в 2 миллиона. Если погода не вмешается, заветный рубеж по намолоту преодолеют уже сегодня. В закромах Гродненской области свыше 1 725 тонн зерна, а аграрии Брестской первыми в стране уже завершили уборку зерновых и зернобобовых (без учета кукурузы, гречихи и проса).

# Уборочная кампания

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко поздравил Президента и народ Индонезии с Днём Независимости
17 августа 2024 07:53

Александр Лукашенко поздравил Президента и народ Индонезии с Днём Независимости

О ремонте автодорог, безбарьерной среде и переподготовке водителей поговорили с депутатом Мингорсовета
16 августа 2024 19:49

О ремонте автодорог, безбарьерной среде и переподготовке водителей поговорили с депутатом Мингорсовета

Лазуткин о выборах: депутаты должны раньше оппозиции найти слабые места в соцполитике и залатать их
16 августа 2024 19:41

Лазуткин о выборах: депутаты должны раньше оппозиции найти слабые места в соцполитике и залатать их