Пьянящий аромат свежего хлеба – 17 августа в Свислочи откроется фестиваль «Бацькава булка»

А улицы Свислочи уже наполнил пьянящий аромат свежего хлеба. Буквально через несколько часов здесь торжественно откроется самый вкусный фестиваль – «Бацькава булка». В райцентре уже все готово к празднику, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня первыми на фестивальные площадки вышли ремесленники и народные мастера. Они подготовили колоритную выставку-ярмарку, на которой можно приобрести практически все – от сувениров до предметов быта и украшений. С самого утра в хлебной столице Беларуси прошли семейная легкоатлетическая эстафета и «Беловежский забег».

Юлия Гинч:

Мы этот праздник очень с дочкой ждали. Мы каждый год на него ходим. Никогда не пропускаем. Мы постоянно на эмоциях. Мы потом целый месяц это все вспоминаем. Такие эмоции у нас, очень огромные. Я желаю всем, чтобы они приезжали к нам на булку и чтобы не один год процветала наша Свислочь.

Максим Малаховский, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

Каждый каравай-фест включает спортивную составляющую, и с каждым годом она становится все разнообразнее. В этом году, вы могли увидеть, мы начинаем наш каравай-фест с семейного забега. Это очень хорошо, потому что это приобщение детей к здоровому образу жизни. Родители показывают на своем примере, и самое главное, я уже говорил сегодня, каждый сегодня победитель, потому что каждый ребенок, который финишировал, получил медаль за участие в данном забеге.