Пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ проходит в Санкт-Петербурге

Тема выборов и связанных с ними угроз звучала на полях 57-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ. Мероприятие проходит в эти дни в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы держать удар, важно искать новые пути для обеспечения безопасности и укрепления электорального суверенитета. Особое значение в этом процессе принадлежит взаимодействию парламентариев СНГ по вопросам совершенствования избирательного права.

26 января в Беларуси состоятся выборы Президента, которые должны завершить избирательный цикл, направленный на обновление всех ветвей власти. К сожалению, все чаще электоральные кампании становятся объектом для внешнего вмешательства, глобальный Запад использует их как инструмент для дестабилизации государства, отметил Сергей Алейник.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В связи с этим требуется поиск новых форм и путей для обеспечения безопасности, дальнейшего укрепления электорального суверенитета наших государств с опорой на традиции и национальные особенности.

Парламентариям необходимо делиться успешными практиками и решениями, которые уже применяются в одной стране и могут быть полезны для других. Вырабатывать единые стандарты, совершенствовать методологии международного наблюдения и критерии оценки результатов выборов.

Это касается как организационных аспектов выборов, так и технологий голосования. Избирательный процесс совершенствуется в соответствии с духом времени.

Обеспечение доверия граждан к избирательной системе, противодействие внешнему вмешательству в процесс, борьба с фейками – это первостепенные задачи для организаторов выборов, органов законодательной и исполнительной власти. Не менее значимую роль играют и информационные стратегии. Создание эффективных каналов коммуникации и улучшение медийной грамотности населения позволит формировать осознанное общественное мнение, способствовать тому, чтобы население критически относилось к внешним информационным воздействиям, отметил Сергей Алейник.