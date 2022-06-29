Платформа, круглый нос и ремешки. Какая обувь в тренде летом-2022?

Неспроста Мэрилин Монро говорила: «Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить весь мир!» Врываемся в знойное лето летящей походкой. Топ модной обуви открывают мюли. Культовая модель с открытой пяткой из 90-х взорвала подиум. На маленьком каблучке kitten heels, с высокой шпилькой или на плоском ходу, как тапочки – выбор за вами.
Алла Юрчик, стилист:
В этом сезоне нужно сделать акцент на круглом мысе, на фантазийном каблуке, ремешке Мэри Джейн, который идет посередине ножки и на модели танго.
Шнуровка, обилие тонких ремешков, застежка на щиколотке, дутая мягкая кожа – фишки сезона. На острие фишермены – рыбацкие сандалии сделают изюмным любой наряд от цветочных платьишек до рваных джинсов. Но тонкий момент, подошва в них становится более элегантной и изящной.
Алла Юрчик:
Актуальная обувь на платформе, на устойчивом каблуке квадратной формы либо любой другой. Платформа под носочной частью, цвет любой, летом время быть яркими. Сабо, также круглый мыс. Слингбэки, отличительная черта – ремешок на пяточке.
Зафиналит образ сумочка в стиле нулевых. Стежка, минимализм, фруктовые оттенки, необычные формы. Космос наш.
Алла Юрчик:
Очень оригинально и стильно. Здесь есть ремешок, можно носить как на плече, так и в качестве ридикюльчика. Вариант сумки (как пляжной, так и городской) представлен в светло-коричневом варианте, незаменимая вещь для прогулок на пляж, за город. Розовая сумочка тоже база. Носим с закрытыми глазами с любыми пастельными тонами, черные, кремовые, добавляем яркости.