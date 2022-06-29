Платформа, круглый нос и ремешки. Какая обувь в тренде летом-2022?

Неспроста Мэрилин Монро говорила: «Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить весь мир!» Врываемся в знойное лето летящей походкой. Топ модной обуви открывают мюли. Культовая модель с открытой пяткой из 90-х взорвала подиум. На маленьком каблучке kitten heels, с высокой шпилькой или на плоском ходу, как тапочки – выбор за вами.

Алла Юрчик, стилист:

В этом сезоне нужно сделать акцент на круглом мысе, на фантазийном каблуке, ремешке Мэри Джейн, который идет посередине ножки и на модели танго.

Шнуровка, обилие тонких ремешков, застежка на щиколотке, дутая мягкая кожа – фишки сезона. На острие фишермены – рыбацкие сандалии сделают изюмным любой наряд от цветочных платьишек до рваных джинсов. Но тонкий момент, подошва в них становится более элегантной и изящной.