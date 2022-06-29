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На сельхозугодьях можно будет развивать бизнес. Депутаты приняли законопроект по вопросам земельных отношений

29 июня 2022 11:37
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Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей дали зеленый свет законопроекту по вопросам земельных отношений. Документ принят во втором чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сельхозугодьях можно будет развивать бизнес. Депутаты приняли законопроект по вопросам земельных отношений-1

Законодатели считают, что это еще один шаг к свободной купле-продаже земли. На сельхозугодьях можно будет развивать бизнес и фермерство. А также предусматривается возможность увеличения участков, которые раньше выделялись для личного подсобного хозяйства. Одна из основных поправок – корректировка механизма полномочий районных, городских исполнительных комитетов в решении земельных вопросов. За Президентом же остаются стратегические моменты, которые обеспечивают безопасность страны, это земли сельскохозяйственного назначения и лесные угодья.

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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