На сельхозугодьях можно будет развивать бизнес. Депутаты приняли законопроект по вопросам земельных отношений

Законодатели считают, что это еще один шаг к свободной купле-продаже земли. На сельхозугодьях можно будет развивать бизнес и фермерство. А также предусматривается возможность увеличения участков, которые раньше выделялись для личного подсобного хозяйства. Одна из основных поправок – корректировка механизма полномочий районных, городских исполнительных комитетов в решении земельных вопросов. За Президентом же остаются стратегические моменты, которые обеспечивают безопасность страны, это земли сельскохозяйственного назначения и лесные угодья.