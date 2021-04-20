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Расширят пешеходную зону и установят фонари. Как изменится территория ЗАГСа в Вилейке?

20 апреля 2021 20:09
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Новости Беларуси. ЗАГС в Вилейке кардинально преобразится, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К работам приступили в начале апреля. Ремонт и благоустройство выполняют местные строители и коммунальщики.

Расширят пешеходную зону и установят фонари. Как изменится территория ЗАГСа в Вилейке?-1

Уже в ближайшее время фасад здания окрасят, появится декоративная штукатурка, обустроят пандусы. После благоустроят прилегающую территорию: разобьют клумбы и высадят молодые деревья.

Расширят пешеходную зону и установят фонари. Как изменится территория ЗАГСа в Вилейке?-4

Ольга Мороз, начальник отдела ЗАГС Вилейского райисполкома:
В план по благоустройству территории входит установка декоративных фонарей, расширение пешеходной зоны возле здания ЗАГСа, увеличение количества парковочных мест, а также устройство тротуара из цветной тротуарной плитки. Данные мероприятия позволят придать надлежащий эстетичный вид как самому зданию, так и близлежащей территории.

Расширят пешеходную зону и установят фонари. Как изменится территория ЗАГСа в Вилейке?-7

В 2020 году в ЗАГСе обновили комнаты жениха и невесты, банкетный зал, а также рабочие кабинеты. Установили новые стеклопакеты, входные и межкомнатные двери.

Масштабное внешнее обновление здания порадует молодоженов к концу мая.

# Социальная инфраструктура # общество # Ольга Мороз # Фотофакт

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