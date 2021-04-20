Расширят пешеходную зону и установят фонари. Как изменится территория ЗАГСа в Вилейке?

Новости Беларуси. ЗАГС в Вилейке кардинально преобразится, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К работам приступили в начале апреля. Ремонт и благоустройство выполняют местные строители и коммунальщики.

Уже в ближайшее время фасад здания окрасят, появится декоративная штукатурка, обустроят пандусы. После благоустроят прилегающую территорию: разобьют клумбы и высадят молодые деревья.

Ольга Мороз, начальник отдела ЗАГС Вилейского райисполкома:

В план по благоустройству территории входит установка декоративных фонарей, расширение пешеходной зоны возле здания ЗАГСа, увеличение количества парковочных мест, а также устройство тротуара из цветной тротуарной плитки. Данные мероприятия позволят придать надлежащий эстетичный вид как самому зданию, так и близлежащей территории.