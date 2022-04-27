Фильм о подвиге советских лётчиков. В Бресте прошёл первый показ картины «Крылья над Берлином»

Новости Беларуси. На священной земле Брестской крепости прошел первый публичный показ военно-исторической драмы «1941-й. Крылья над Берлином», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лента рассказывает о малоизвестном подвиге советских летчиков, которые бомбили с воздуха столицу Германии в августе 1941-го. Российская съемочная группа во главе с режиссером Константином Бусловым приехала в Брест и представила фильм для белорусского зрителя. Память в кинокадре – репортаж Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Под открытым небом в Брестской крепости. Едва ли можно представить более символичное место, чтобы рассказать историю малоизвестного подвига, о судьбе которого потомки узнают лишь спустя время и благодаря нашей общей Победе. Большая премьера для всех стран СНГ здесь, в Брестской крепости.

Историю для фильма по крупицам воссоздавали в архивах. Картина российского кинорежиссера Константина Буслова основана на реальных событиях и рассказывает о подвиге летчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Евгением Преображенским.

Вылететь для нанесения первого бомбового удара по военным объектам и правительственным учреждениям столицы.

Будем бомбить Берлин. Летчики наносили удары по Берлину в августе 1941-го, а ведь чтобы попросту долететь до фашистской столицы, рисковали жизнями. Полет проходил на запредельной высоте – мало кто верил, что звено выдержит перегрузки и долетит до пункта назначения. Все, чтобы разрушить созданный немецкой пропагандой миф о непобедимости рейха. И доказать: гитлеровцам советский летчик не по зубам. 9 авиарейдов и 311 сброшенных бомб.

Василий Решетников, летчик, Герой Советского Союза:

В первые месяцы войны наша авиация все-таки сумела нанести удар по Берлину. Я помню эти первые дни. Мы не получили еще никакой задачи. Но вместе с тем самолеты уже стояли с подвешенными бомбами, а штурманы клеили карты аж до Берлина. Так и произошло. В 1941 году Берлин был подвергнут бомбардировке. Нам было нестерпимо тяжело сражаться с мощным и коварным врагом. И шаг за шагом пробиваться к Великой Победе нашего народа над немецко-фашисткими захватчиками.

Командующий ВВС СССР – именно генерал-лейтенант Семен Жаворонков и предложил этот местами безрассудный, но такой отважный шаг, ведь осознавал всю изношенность парка авиации и риски. В его роли заслуженный артист России Сергей Пускепалис. Сергей Пускепалис о фильме «Крылья над Берлином»: очень волнительно, что премьера проходит в Бресте. Читайте здесь.

К созданию фильма приступили два года назад и основным местом съемок должна была стать Эстония. Локдаун не позволил развернуться киногруппе. А сегодня прибалтийская страна ограничила прокат и вовсе отказывается праздновать 9 Мая. Но к большим майским дням премьера в странах всего СНГ. Только в России около 2 000 экранов. Режиссёр фильма «Крылья над Берлином» о картине: мы и нужны, чтобы такие малоизвестные подвиги становились большими. Читайте здесь.

Впервые в Беларуси и впервые под открытым небом Брестской крепости показ кинофильма. История места будто усиливает кадры: защитники цитадели и летчики в небе над Берлином – это одна глава общего героического прошлого Беларуси и России. На премьеру собрались больше 5 000 зрителей. Событие вызвало резонанс.

Это очень хороший повод сблизить людей, напомнить о том, что нельзя забывать о таких вещах, как война. И чтить память погибших, и быть им благодарными за то, что сейчас мы, в общем-то, и живем.

Данный фильм поможет учащимся всех школ узнать что-то большее о Великой Отечественной войне.

Эмоции сильные.