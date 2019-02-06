«Планируем замену слуховых окон по всему Партизанскому проспекту». Какие дома в Заводском районе Минска ждёт капремонт?

ЖКХ Заводского района Минска в текущем году планирует приступить к капитальному ремонту двадцати восьми жилых домов, а в некоторых дворах установить уличные тренажёры. Какие сооружения попали в список и как скоро начнутся строительные работы?

На сайте организации можно найти полный перечень объектов и планируемые сроки завершения реконструкции. По домам на улицах Филатова, Уборевича и Варвашени уже разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы. Планы по капитальному ремонту жилых строений на улицах Кулешова, Тухачевской ещё находятся в работе.

Сергей Рубанов, главный инженер КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Заводского района г. Минска»: Ведётся работа по замене лифтового оборудования. В планах 2019 года у нас 298 единиц оборудования, которое мы планируем поменять. Что касается 2018 года, была полностью выполнена программа и проведена замена 180 единиц лифтового оборудования.

Вместе с капитальным ремонтом планируется и благоустройство дворовых территорий. Здесь появятся современные детские, спортивные и контейнерные площадки, дополнительные парковочные места и архитектурные формы.

Елена Коляго, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Заводского района г. Минска»: В 2019 году у нас запланирован ремонт 134 дворов, 60 контейнерных площадок, 30 лестниц, 19 000 м² ямочного ремонта проезжей части: это и дворовые территории, и дорожки.

Первые уличные тренажёры появятся во дворе жилого дома по адресу Ташкентская, 20, корпус 2 уже ко II Европейским играм, так как он прилегает к значимому объекту: «Чижовка-Арене».

Григорий Казунко, заместитель директора по эксплуатации жилищного фонда КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Заводского района г. Минска»:

В рамках подготовки к проведению II Европейских игр, ЖКХ Заводского района в 2018 году выполнил ремонт 27 жилых домов. Были отремонтированы фасады, входные группы. Данный ремонт был произведён вдоль Партизанского проспекта, также по улице Кабушкина. Мы планируем полную замену слуховых окон по всему Партизанскому проспекту.