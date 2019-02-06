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Экспериментальная спецтехника МТЗ для катков и лыжных трасс проходит испытания в Витебске

06 февраля 2019 07:59
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Новости Беларуси. Экспериментальная спецтехника МТЗ для катков и лыжных трасс проходит испытания в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспериментальная спецтехника МТЗ для катков и лыжных трасс проходит испытания в Витебске-1

Экспериментальная спецтехника МТЗ для катков и лыжных трасс проходит испытания в Витебске-3

Льдозаливочная машина работает на городских катках – у Летнего амфитеатра и на площади Победы, снегоуплотнительная – в Витебском училище олимпийского резерва.

Машину выводят на трассу только в минусовую температуру. Она рыхлит снег, выравнивает поверхность и при необходимости готовит лыжню к классическому ходу. Именно здесь проходил областной тур соревнований по биатлону «Снежный снайпер». И трасса достойно выдержала испытания.

Экспериментальная спецтехника МТЗ для катков и лыжных трасс проходит испытания в Витебске-6

Роман Мацкевич, учащийся Витебского государственного училища олимпийского резерва:
По сравнению с тем, что было раньше, условия высочайшие. Можно даже сравнить с ратраками зарубежными.

Экспериментальная спецтехника МТЗ для катков и лыжных трасс проходит испытания в Витебске-9

Владимир Машнюк, директор Витебского государственного училища олимпийского резерва:
Мы не зря подписали с МТЗ договор испытаний. Согласно этого договора в определенный период времени мы должны направить информационные письма об имеющихся вопросах и замечаниях. Определенные моменты имеются. Но, я думаю, что здесь, наверное, нужно задавать вопросы к МТЗ.

На испытание техники отведено три месяца. Кстати, стоимость отечественной, к примеру, снегоуплотнительной машины в два раза ниже зарубежных аналогов.

Экспериментальная спецтехника МТЗ для катков и лыжных трасс проходит испытания в Витебске-12

Экспериментальная спецтехника МТЗ для катков и лыжных трасс проходит испытания в Витебске-14

# Зимние виды спорта # общество # Владимир Машнюк # Фотофакт

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