Новости Беларуси. Экспериментальная спецтехника МТЗ для катков и лыжных трасс проходит испытания в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машину выводят на трассу только в минусовую температуру. Она рыхлит снег, выравнивает поверхность и при необходимости готовит лыжню к классическому ходу. Именно здесь проходил областной тур соревнований по биатлону «Снежный снайпер». И трасса достойно выдержала испытания.

Льдозаливочная машина работает на городских катках – у Летнего амфитеатра и на площади Победы, снегоуплотнительная – в Витебском училище олимпийского резерва.

Роман Мацкевич, учащийся Витебского государственного училища олимпийского резерва: По сравнению с тем, что было раньше, условия высочайшие. Можно даже сравнить с ратраками зарубежными.

Владимир Машнюк, директор Витебского государственного училища олимпийского резерва:

Мы не зря подписали с МТЗ договор испытаний. Согласно этого договора в определенный период времени мы должны направить информационные письма об имеющихся вопросах и замечаниях. Определенные моменты имеются. Но, я думаю, что здесь, наверное, нужно задавать вопросы к МТЗ.

На испытание техники отведено три месяца. Кстати, стоимость отечественной, к примеру, снегоуплотнительной машины в два раза ниже зарубежных аналогов.