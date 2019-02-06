Прямой эфир

Умер заслуженный тренер Беларуси Валерий Евдокимов

06 февраля 2019 07:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Заслуженный тренер Беларуси Валерий Евдокимов скоропостижно скончался.  

По информации «Федерации хоккея Беларуси», тренера не стало вечером пятого февраля в возрасте 69 лет.  

В ряду воспитанников Валерия Евдокимова известные белорусские хоккеисты – Александр Шумидуб, Олег Микульчик, Олег Хмыль, Сергей Шитковский-младший, Андрей Скабелка, Андрей Расолько, Александр Рядинский и многие другие.  

Федерация выражает соболезнования родным и близким тренера.  

В сообщении также отмечается, что «в свое время Валерий Евдокимов открыл дорогу в большой хоккей и для руководителя отдела детско-юношеского хоккея Владимира Короля, а также заместителя председателя федерации Дмитрия Баскова».  

# Некролог # общество # Валерий Евдокимов

Другие новости рубрики

Все новости
Более 400 экспонентов и представители 35 государств. XXVI Международная книжная ярмарка открывается в Минске
06 февраля 2019 07:10

Более 400 экспонентов и представители 35 государств. XXVI Международная книжная ярмарка открывается в Минске

Более 60 тысяч браков зарегистрировали в Беларуси в 2018 году
06 февраля 2019 06:39

Более 60 тысяч браков зарегистрировали в Беларуси в 2018 году

Один из выходов станции метро «Площадь Победы» временно закрыт
05 февраля 2019 19:23

Один из выходов станции метро «Площадь Победы» временно закрыт