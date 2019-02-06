Умер заслуженный тренер Беларуси Валерий Евдокимов

Новости Беларуси. Заслуженный тренер Беларуси Валерий Евдокимов скоропостижно скончался.

По информации «Федерации хоккея Беларуси», тренера не стало вечером пятого февраля в возрасте 69 лет.

В ряду воспитанников Валерия Евдокимова известные белорусские хоккеисты – Александр Шумидуб, Олег Микульчик, Олег Хмыль, Сергей Шитковский-младший, Андрей Скабелка, Андрей Расолько, Александр Рядинский и многие другие.

Федерация выражает соболезнования родным и близким тренера.

В сообщении также отмечается, что «в свое время Валерий Евдокимов открыл дорогу в большой хоккей и для руководителя отдела детско-юношеского хоккея Владимира Короля, а также заместителя председателя федерации Дмитрия Баскова».