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Более 400 экспонентов и представители 35 государств. XXVI Международная книжная ярмарка открывается в Минске

06 февраля 2019 07:10
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Новости Беларуси. Ценители книг в предвкушении. Несколько часов остается до открытия XVI Международной книжной ярмарки в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 400 экспонентов и представители 35 государств. XXVI Международная книжная ярмарка открывается в Минске-1

Более 400 экспонентов и представители 35 государств. XXVI Международная книжная ярмарка открывается в Минске-3

Более 400 экспонентов и представители 35 государств. XXVI Международная книжная ярмарка открывается в Минске-5

Более 400 экспонентов и представители 35 государств. XXVI Международная книжная ярмарка открывается в Минске-7

На территории площадью в 3 тысячи квадратных метров расположились более 400 экспонентов и представителей из 35 государств. Издатели торопятся предложить самые горячие новинки книжного рынка, писатели ждут встречи с поклонниками и приглашают на автограф-сессии.

Почетным гостем в этом году должны были стать Соединенные Штаты Америки. Но в связи с «шатдауном» делегация не смогла приехать.

Центральный павильон заняла Россия. На 200 квадратных метрах страна представит более 500 книг своих ведущих издательств.

Более 400 экспонентов и представители 35 государств. XXVI Международная книжная ярмарка открывается в Минске-10

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Па выніках выстаўкі мы хацелі б, каб былі такія вынікі, што будуць звязваць кнігавыданне з эканомікай, будуць адлюстроўваць сучасныя тэндэнцыі тэхналагічныя.

Мы некаторы час вядзем перамовы з кітайскім выдавецтвам буйным, адно з нашых дзяржаўных выдавецтваў вядзе перамовы пра тое, каб прадстаўляць кнігу ў сацыяльных сетках з іх дапамогай.

Напомним, 8 и 9 февраля посетителей ярмарки от Дворца спорта будет подвозить поэтический автобус. За два дня он сделает около 60 рейсов.

Более 400 экспонентов и представители 35 государств. XXVI Международная книжная ярмарка открывается в Минске-13

Более 400 экспонентов и представители 35 государств. XXVI Международная книжная ярмарка открывается в Минске-15

Более 400 экспонентов и представители 35 государств. XXVI Международная книжная ярмарка открывается в Минске-17

Более 400 экспонентов и представители 35 государств. XXVI Международная книжная ярмарка открывается в Минске-19

Более 400 экспонентов и представители 35 государств. XXVI Международная книжная ярмарка открывается в Минске-21

# Выставки в Минске # общество # Александр Карлюкевич # Фотофакт

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