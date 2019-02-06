Более 400 экспонентов и представители 35 государств. XXVI Международная книжная ярмарка открывается в Минске

Новости Беларуси. Ценители книг в предвкушении. Несколько часов остается до открытия XVI Международной книжной ярмарки в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На территории площадью в 3 тысячи квадратных метров расположились более 400 экспонентов и представителей из 35 государств. Издатели торопятся предложить самые горячие новинки книжного рынка, писатели ждут встречи с поклонниками и приглашают на автограф-сессии.

Почетным гостем в этом году должны были стать Соединенные Штаты Америки. Но в связи с «шатдауном» делегация не смогла приехать.

Центральный павильон заняла Россия. На 200 квадратных метрах страна представит более 500 книг своих ведущих издательств.