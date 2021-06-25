Open-air и концертная программа. Как в Минске проводят Неделю молодёжи?

Новости Беларуси. День молодежи и студенчества будет отмечаться в Беларуси в предстоящее воскресенье, 27 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение о переименовании этого праздника отражено в указе, который 25 июня подписал Президент.

Изменения направлены на повышение статуса студенческой молодежи и ее роли в общественно-политической жизни, а также будут способствовать объединению студенческой и работающей молодежи на основе лучших традиций молодежных движений. Меж тем, под знаком молодежи проходят вся эта неделя.