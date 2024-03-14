Планируем расширить линейку ириса. «Красный Мозырянин» ждёт пожелания покупателей в своих соцсетях

Шоколад без пальмового масла, конфеты, как в детстве, печенье с домашним вкусом, а еще натуральный зефир, освежающая клюква в сахарной пудре и нежнейшие торты. О белорусских сладостях поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Александр Денисов, начальник управления продаж ОАО «Красный Мозырянин»:

Замечательным продуктом будет наш тиражный ирис. На данный момент у нас ведутся переговоры, планируем закупить новую линию тиражного ириса, расширить линейку. Наши зрители могли бы, хотелось бы от них увидеть какие-то комментарии. Могут писать нам в Instagram, во всех соцсетях пожелания, что бы они хотели видеть. С какими вкусами, может быть, в каком виде посыпки они хотели бы видеть наш продукт.

* На правах рекламы.

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