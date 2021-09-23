Он получал задания от иностранных кураторов. Что рассказал на допросе задержанный белорусский экстремист?

Новости Беларуси. Оружие и боеприпасы для устрашения и убийств. Комитет госбезопасности задержал очередного экстремиста, готовившего ряд терактов и нападений на территории Беларуси. Под прицелом обвиняемого были представители силовых структур, судьи и даже политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оружие для террора задержанный привозил из-за границы, а задания получал от иностранных кураторов по телефону. Как оперативники вышли на экстремиста, кто платил ему и при чем в этой истории депутат Гайдукевич? Подробнее в видеоматериале.

– Фамилия, имя, отчество?

– Соколов Сергей Анатольевич.

– Дата рождения.

– 24.02.1976-го.

– С какой целью прибыли на данный объект? Что здесь делаете?

– Переночевать.

Это кадры оперативной съемки Комитета госбезопасности. Человек, которого задержали сотрудники КГБ, только с виду безобидный и напуганный. На самом же деле 45-летний мужчина вызвал интерес у оперативников совсем не за красивые глаза.

Константин Бычек, заместитель начальника следственного управления КГБ Беларуси:

В поле зрения КГБ Соколов попал во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении семьи Войтеховичей. Указанных лиц объединяли одни и те же иностранные кураторы, ведущие деятельность в ущерб национальной безопасности Республики Беларусь.

Уроженец Лиды, бывший военнослужащий, имеет специальную подготовку в снайперском и минно-подрывном деле. Но самое главное – Соколов не скрывал своих протестных и явно экстремистских взглядов. Идеальный кандидат на роль террориста и киллера.

Сергей Соколов:

Мне пришло сообщение, что типа бывший силовик. Мне написал человек, что вот, общаетесь, ваша позиция понятна, что недовольны тем, что происходит. Не хотите реально кроме общения принять участие? Сопротивлением, помощи сопротивлению. Я написал, что в принципе готов.

– От кого пришло сообщение?

– Человек представился Олег.

Это виртуальное знакомство случилось в конце января 2021 года, а уже в марте Соколов едет в Киев, чтобы реально познакомиться со своим куратором и получить первое задание. Сергей Соколов:

Он сказал, что мне необходимо подобрать какие-нибудь единицы огнестрельного оружия.

– Для чего?

– Для борьбы с...

– Называйте вещи своими именами, чего вы стесняетесь? С режимом?

– Да.

Деньги на свою экстремистскую деятельность Соколов исправно получал через третьих лиц. Более того, имея военную подготовку, он тщательно скрывался и сам – изменял внешность, проживал на съемных квартирах, часто менял номера и даже прятался в лесу. Но несмотря на все меры конспирации, кровавым планам Соколова не суждено было воплотиться в жизнь, а сам он, как и его предшественники, оказался за решеткой.